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Минздрав готовится к массовой вакцинации «Спутником V». Первым обещал привиться Дмитрий Пиневич

03 марта 2021 12:00
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси впервые опубликовал кадры, как разливают на «Белмедпрепаратах» российскую вакцину «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Минздрав готовится к массовой вакцинации «Спутником V». Первым обещал привиться Дмитрий Пиневич-1

Промышленное производство приблизит начало массовой вакцинации от коронавируса. Она запланирована на апрель 2021 года. В ведомстве сообщили, что первым обещал привиться глава Минздрава.  

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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