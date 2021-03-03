Минздрав готовится к массовой вакцинации «Спутником V». Первым обещал привиться Дмитрий Пиневич

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси впервые опубликовал кадры, как разливают на «Белмедпрепаратах» российскую вакцину «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленное производство приблизит начало массовой вакцинации от коронавируса. Она запланирована на апрель 2021 года. В ведомстве сообщили, что первым обещал привиться глава Минздрава.

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