Егор Макаревич: лозунги, которые сегодня из других стран пытаются нам навязать, никогда не приведут к реальным изменениям

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич. Светлана Тихановская – это конкретный продукт политтехнологий Юлия Бешанова, СТВ:

Решения и вообще законы должны приниматься не зарубежными Координационными советами, теневыми правительствами, все это должно решаться, безусловно, в Беларуси, в парламенте. У молодежи какие сейчас идеи, чем нужно заниматься сейчас? Потому что мы видим, что на улицу в основном выходят совсем юные.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Начну с первого. По поводу Светланы я согласен полностью, что, наверное, это не тот абсолютно объект, который стоит рассматривать во внутренней белорусской повестке. Мне понравилось, как сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации, господин Песков: «Ну, товарищ Макрон встретился с какой-то гражданкой. Это вполне нормальная встреча, встретились и встретились». Но должны мы прекрасно понимать, что Светлана – это конкретный продукт политтехнологий. Сегодня там работают одни политтехнологи на нее, переедет она в Великобританию – будут работать, наверное, получше политтехнологи и так далее. Светлана Тихановская, к сожалению, не понимает реальной обстановки, в которой находится Егор Макаревич:

Если мы просмотрим вот это движение, в том числе о чем мы говорили (имидж, изменение имиджа, риторика и так далее), мы видим, как грамотно начали подключаться политтехнологи на каком-то определенном этапе. То есть если мы вспоминаем процесс ее регистрации как кандидата и уже смотрим сейчас, это все конкретно прослеживается. Единственное, мне, конечно, жалко эту женщину. Знаете, почему? Потому что она, к сожалению, не понимает реальной обстановки, в которой находится. В какой-то момент это все, что у нее есть сейчас, пропадет, пропадут машины, дома, квартиры. Юлия Бешанова:

Она перестанет просто быть интересной. В истории белорусской политики было не раз, когда те, кто здесь сами себя чуть ли не назначали, уезжали

Егор Макаревич:

Да, она просто перестанет быть интересной. В истории белорусской политики это было не раз, когда те, кто здесь сами себя чуть ли не назначали, уезжали, создавали мириады теневых правительств и так далее. Но мы же прекрасно понимаем, что там никаких ресурсов с точки зрения механизма государственного управления, рычагов государственного управления нет. Это просто фальшивка абсолютная, тут даже не стоит это обсуждать. Молодежь всегда требует каких-то изменений. Это было, есть и будет Егор Макаревич:

А с точки зрения молодежи вы действительно правильно говорите, что очень много молодых людей сегодня было втянуто в это протестное движение, где-то втянуто той красивой картинкой, которая была создана, то есть картинка перемен, картинка каких-то изменений. А молодежь всегда внутри требует каких-то изменений. Это было, есть и будет. Мы это прекрасно понимаем. Но самое главное, мы вчера буквально были в Гродно, сейчас проходит череда молодежных форумов «Беларусь – это мы», встречаемся с тысячами молодых людей, которые сегодня реально поддерживают Беларусь. Могилев, Брестская область, Гродненская область – порядка десятка тысяч молодых людей приходят, рассказывают свое мнение, как они видят изменение Беларуси. Вот это конструктивный диалог, который направлен в первую очередь действительно на изменения в таком грамотном ключе непосредственно с учетом мнения молодежи. Эти конструктивные вещи нужно обсуждать. Те люди, которые говорят сегодня о переменах, особенно молодые ребята... Я общаюсь со своими сверстниками, и когда начинаешь конкретно спрашивать: «Какие перемены, что вы имеете в виду?», ничего конкретного не могут сказать.

Юлия Бешанова:

Это то, о чем мы говорили. Нет конкретной программы, ее не было и перед выборами. Если мы хотим перемен, то это нужно делать самостоятельно, своими умом, силами и ресурсами Егор Макаревич:

Конкретики не было, и ее не будет. И нужно понимать, что те лозунги, которые сегодня из других стран пытаются нам навязать, никогда не приведут ни к каким реальным изменениям и переменам. Если мы хотим того, чтобы Беларусь развивалась, если мы хотим перемен, то это нужно делать самостоятельно, своими умом, силами и ресурсами – для этого все есть. Сегодня есть площадки, есть механизмы. Президент анонсировал конституционную реформу. Почему не включиться в этот процесс? Все механизмы для этого есть. Самое главное, чтобы молодому человеку, абсолютно любому, который может быть во все эти протестные акции вовлечен, потом через год-два, когда это все пройдет, не почувствовать себя обманутым. А это, безусловно, произойдет. Воля народа не требует никакой верификации. Это очень важная вещь Егор Макаревич:

Мы говорим о дипмиссии. Кто-то не признает, Меркель сейчас начинает активно высказываться. Вообще, нужно понимать простую, банальную фразу: «Белорусский народ уже сделал свой выбор». Большинство поддержало действующего Президента – Александра Лукашенко. На этом нужно ставить точку. Народ волеизъявился. Кто поддерживает, кто не поддерживает, кто признает. Воля народа не требует никакой верификации, все, это очень важная вещь. И мы должны дальше двигаться.