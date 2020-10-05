Мингорисполком запустит Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ

Новости Беларуси. Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На информационных площадках можно будет высказаться о волнующих проблемах в этой сфере и вместе с чиновниками попытаться найти их решение.
С помощью такого диалога Мингорисполком рассчитывает вовлечь людей в управление территориями, совершенствование своих домов, подъездов, дворов.
Как подчеркнул председатель Мингорисполкома, в городе будет кардинально пересмотрена система выполнения капремонта: выработаны четкие механизмы, касающиеся и выбора домов, и зон ответственности каждого участника процесса. Планируется ставить на капремонт дома не точечно, а подходить комплексно: ремонтировать сразу несколько домов с общим двором, благоустраивая при этом дворовую территорию.