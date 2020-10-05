Мингорисполком запустит Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ

Новости Беларуси. Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На информационных площадках можно будет высказаться о волнующих проблемах в этой сфере и вместе с чиновниками попытаться найти их решение.

С помощью такого диалога Мингорисполком рассчитывает вовлечь людей в управление территориями, совершенствование своих домов, подъездов, дворов.