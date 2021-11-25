В 2022 году метеорологи Беларуси и России подпишут программу по общей безопасности

«Климат не имеет границ». В Бресте метеорологи России и Беларуси обсуждают программу до 2026 года – читайте здесь .

Новости Беларуси. В Бресте метеорологи Беларуси и России обсуждают программу Союзного государства по гидрометеорологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году в Беларуси запустили сеть из 6 автоматических метеостанций, что позволило сделать прогнозы синоптиков более точными и заблаговременно реагировать экстренным службам на негативные погодные условия, в том числе своевременно информировать об изменениях в небесной канцелярии своих соседей.

Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:

В Бресте и Гродно в прошлом году в аэропортах были установлены локаторы, была расширена сеть автоматических метеорологических станций. В текущем году мы модернизируем уже гидрологическую сеть и планируем в следующем году также модернизацию гидрологических постов в Республике Беларусь.

К обсуждению в Бресте пригласили представителей Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства и научные круги двух стран. Итогом работы совместной коллегии станет финальный вариант проекта программы по гидрометеорологической безопасности на ближайшие несколько лет. Подписание запланировано на начало 2022 года.