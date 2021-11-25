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«Климат не имеет границ». В Бресте метеорологи России и Беларуси обсуждают программу до 2026 года

25 ноября 2021 07:36
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Новости Беларуси. Сделать прогнозы погоды точнее и предвидеть негативные тенденции, в частности для жизни людей и сельского хозяйства. В Бресте метеорологи двух Беларуси и России обсуждают программу Союзного государства по гидрометеорологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Климат не имеет границ». В Бресте метеорологи России и Беларуси обсуждают программу до 2026 года-1

За четверть века плодотворной работы двух метеослужб удалось выстроить единую практическую и научную политику на европейской части континента. Совместный мониторинг загрязнения природной среды и изучение погодных факторов, которые негативно влияют на людей, бизнес и экономику, позволяет сообща вырабатывать защитные механизмы.  

«Климат не имеет границ». В Бресте метеорологи России и Беларуси обсуждают программу до 2026 года-4

На повестке дня – создание проекта новой совместной гидрометеопрограммы до 2026 года. Новшеством станет включение климатического вопроса по следам недавнего мирового саммита в Глазго. Государства-участники, в частности Россия, взяли на себя амбициозные обязательства.  

«Климат не имеет границ». В Бресте метеорологи России и Беларуси обсуждают программу до 2026 года-7

Игорь Шумаков, руководитель Росгидромета:  
Климатические вопросы сейчас на повестке дня у всех государств, потому что климат не имеет границ, как вы понимаете. Чтобы адаптироваться к изменениям климата, надо эти задачи решать сообща всем странам на этой планете. Очень хорошим примером послужит такое вот сотрудничество России и Беларуси. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы соседние страны, во-вторых, наше сотрудничество длится уже десятилетиями.  

«Климат не имеет границ». В Бресте метеорологи России и Беларуси обсуждают программу до 2026 года-10

Виктор Сиренко, заместитель государственного секретаря Союзного государства:  
Роль крайне важна этих встреч, общения, потому что это сельское хозяйство – прогноз погодных условий, это навигация по арктическому пути, это последствия явления Тунберг. На сегодняшний день в любом случае мы должны понимать перспективы и потепления, и изменения климатических условий. Это важно не только для экономики, прогнозы даже необходимых запасов сырьевых ресурсов, связанных с отоплением, но это крайне важно с прогнозом урожайности и всего чего угодно, что связано непосредственно с жизнью людей.  

# Союзное государство # общество # Виктор Сиренко # Игорь Шумаков # Александр Коновальчик # Фотофакт

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