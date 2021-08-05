Александр Лукашенко: ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна. Закройте каждый метр границы

Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее напряженная обстановка сейчас на границе с Литвой. Ответственность за свой миграционный кризис официальный Вильнюс пытается переложить на Беларусь, которая, к слову, исполняет все международные договоренности и соглашения по работе на границе. Чего не скажешь о наших западных партнерах. Не справляясь со скоплением беженцев и следующим за этим недовольством граждан своих стран, например, литовцы сыплют угрозы в адрес Беларуси и откровенно шантажируют нас, угрожают силой. Александр Лукашенко предупредил о возможных последствиях и поручил предотвращать все возможные нарушения наших государственных рубежей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последние события на наших границах с Литвой и Латвией по меньшей мере настораживают. Не столько с Латвией, сколько с Литвой и даже Польшей. Думаю, что, если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике – шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз. Чего стоят их угрозы о том, что они якобы будут концентрировать нелегальных мигрантов на пунктах пропуска (официальных пунктах пропуска между, допустим, Литвой и Беларусью) по несколько сот, а может, и тысячу человек и под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси. Для нас это уже грозит конфликтом, потому что мы не можем допустить нарушение государственной границы. Как будем реагировать в данном случае? То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, – мерзавцы полные, но это же их право. Они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы.