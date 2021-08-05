Александр Лукашенко: ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна. Закройте каждый метр границы

Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее напряженная обстановка сейчас на границе с Литвой. Ответственность за свой миграционный кризис официальный Вильнюс пытается переложить на Беларусь, которая, к слову, исполняет все международные договоренности и соглашения по работе на границе. Чего не скажешь о наших западных партнерах.
Не справляясь со скоплением беженцев и следующим за этим недовольством граждан своих стран, например, литовцы сыплют угрозы в адрес Беларуси и откровенно шантажируют нас, угрожают силой. Александр Лукашенко предупредил о возможных последствиях и поручил предотвращать все возможные нарушения наших государственных рубежей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Последние события на наших границах с Литвой и Латвией по меньшей мере настораживают. Не столько с Латвией, сколько с Литвой и даже Польшей. Думаю, что, если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике – шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз. Чего стоят их угрозы о том, что они якобы будут концентрировать нелегальных мигрантов на пунктах пропуска (официальных пунктах пропуска между, допустим, Литвой и Беларусью) по несколько сот, а может, и тысячу человек и под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси. Для нас это уже грозит конфликтом, потому что мы не можем допустить нарушение государственной границы. Как будем реагировать в данном случае? То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, – мерзавцы полные, но это же их право. Они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы.
Здесь величайшая ответственность прежде всего, Анатолий Петрович [председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо – прим. ред.], на вас. С этого дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ты правильно вчера сказал, что даже фашисты до этого не додумались. Ну нацисты и все, чего о них говорить.
Александр Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это угроза. Читайте здесь.