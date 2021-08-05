«Я построил себе дорогу в ад». Радикал, нападавший на Азарёнка, написал покаянное письмо из СИЗО

Он отметил, что ничего уже, к сожалению, не вернуть и что участвовать в злостном деянии его уговорил человек под ником Дис.

Хочу пояснить свое решение, почему я решился на это преступление. Я обычный парень из семьи рабочих, политикой начал интересоваться только с июня 2020-го перед выборами. Я сторонник мирных перемен в нашей стране в виде реформ и смены политического строя на парламентскую республику. Благими намерениями я построил себе дорогу в ад, сейчас хочу лишь одного – обнять свою семью, попросить у них прощения и никогда больше в жизни не лезть в политику.