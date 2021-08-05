«Нужно как следует позавтракать». Как питаться в жару, чтобы чувствовать себя легко?
Сытный завтрак или плотный ужин, вот в чем вопрос. Особенно трудно определиться с блюдом дня, когда за окном ближе к +30 °C. В жару аппетит заметно снижается, но это совсем не значит, что нужно отказываться от еды вовсе. Достаточно подобрать привычным продуктам достойную замену.
Евгения Баландина, заведующая редакционно-издательским отделом Городского центра здоровья:
Нужно учитывать, что в летний сезон не стоит очень сильно нагружать пищевод. Лучше летом более легкоусвояемые продукты – это фрукты, овощи, ягоды, нежирное мясо и рыба.
Острые, соленые блюда и деликатесы, обильно приправленные специями, стоит на время отложить. Иначе страсть к пикантным закускам сыграет с вами злую шутку.
Евгения Баландина:
Дополнительная соль в организме, если она лишняя, она приводит к возрастанию потребности в воде. Человек начинает испытывать субъективное чувство жажды, которое он никак не может утолить. Создает дополнительную нагрузку на почки.
При большой потере жидкости полезно выпивать хотя бы один стакан минеральной воды в день. Она восстанавливает солевой баланс, который неизбежно нарушается из-за потоотделения. К слову, избавиться от обезвоживания можно и другим способом.
Евгения Баландина:
На каждый килограмм веса человека полагается 25-30 миллилитров воды. Когда температура поднимается высоко, тогда потребность возрастает до 50-55 миллилитров жидкости в день. В среднем это около 4 литров летом.
А что касается чайных церемоний, то летом они как никогда кстати. Ведь лучше всего наша пищеварительная система работает, когда вы употребляете блюда или напитки температуры равной температуре нашего тела. С питьевым режимом определись, самое время перейти к режиму питания.
Евгения Баландина:
Чтобы все наши процессы запустить, нам нужно как следует позавтракать. Это обязательно. Завтрак должен включать в себя и белки, и жиры, и углеводы, витамины. То есть полноценное хорошее питание. Что касается других приемов пищи, то их целесообразно сдвинуть, обед до 12 часов, когда еще не очень жарко.
Категорически отвергать любимые закуски, сладости или, к примеру, кофе в жаркий летний период – устаревший миф. Во всем нужно знать меру. Найдите свою золотую середину и будьте здоровы.