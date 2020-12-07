Александр Лукашенко: «Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 7 декабря совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы. Александр Лукашенко: ссылаться на то, что у нас пандемия и что вся экономика в мире остановлена – не принимается

Затронули на совещании и тему на злобу дня. Речь о несостоявшихся актерах «воскресных комедий». Видимо, у таких «талантов» свободного времени хоть отбавляй: находится оно на протесты, придется найти и на работу. Президент: все настаивают, что нужно перераспределение полномочий. Добавим кому мало, но и ответственность перейдёт Александр Лукашенко поставил задачу вертикали власти.