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Александр Лукашенко: «Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»

07 декабря 2020 13:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 7 декабря совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.

Александр Лукашенко: ссылаться на то, что у нас пандемия и что вся экономика в мире остановлена – не принимается

Александр Лукашенко: «Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»-1

Затронули на совещании и тему на злобу дня. Речь о несостоявшихся актерах «воскресных комедий». Видимо, у таких «талантов» свободного времени хоть отбавляй: находится оно на протесты, придется найти и на работу.

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Александр Лукашенко поставил задачу вертикали власти.

Александр Лукашенко: «Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных.

Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.

# Работа в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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