Александр Лукашенко: «Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 7 декабря совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.
Александр Лукашенко: ссылаться на то, что у нас пандемия и что вся экономика в мире остановлена – не принимается
Затронули на совещании и тему на злобу дня. Речь о несостоявшихся актерах «воскресных комедий». Видимо, у таких «талантов» свободного времени хоть отбавляй: находится оно на протесты, придется найти и на работу.
Президент: все настаивают, что нужно перераспределение полномочий. Добавим кому мало, но и ответственность перейдёт
Александр Лукашенко поставил задачу вертикали власти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных.
Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.