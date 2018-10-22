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Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси

22 октября 2018 07:38
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Новости Беларуси. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Самая известная молодежная организация готовится к вековому юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси-1

Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси-3

Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси-5

«Комсомольская неделя» стартует в Беларуси. Она посвящена празднованию 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. К этой дате только в Минске запланированы десятки мероприятий.

Так, пройдут праздники на улицах, названных в честь героев-комсомольцев. Таких в столице насчитывается 28. Также запланирован фестиваль студотрядовской песни с участием ветеранов комсомола. А в памятный день – 29 октября – состоится торжественный концерт во Дворце Республики.

Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси-8

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Фотофакт

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