Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси

Новости Беларуси. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Самая известная молодежная организация готовится к вековому юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Комсомольская неделя» стартует в Беларуси. Она посвящена празднованию 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. К этой дате только в Минске запланированы десятки мероприятий.

Так, пройдут праздники на улицах, названных в честь героев-комсомольцев. Таких в столице насчитывается 28. Также запланирован фестиваль студотрядовской песни с участием ветеранов комсомола. А в памятный день – 29 октября – состоится торжественный концерт во Дворце Республики.