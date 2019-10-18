Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»
Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президента проинформировали о том, как ведется подготовка кадров в Институте госслужбы, Институте управленческих кадров, как отбирают молодежь и кандидатов на переподготовку. Здесь учитывается опыт психологического анализа по методике Института национальной безопасности.
Александр Лукашенко также пообщался со студентами, слушателями и профессорско-преподавательским составом вуза. Глава государства высказался о ситуации в школах, разработке нового закона о госслужбе, и о том, каким видит будущее Академии управления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проходить подготовку и переподготовку в этом вузе должны исключительно перспективные государственные служащие, с высоким потенциалом руководителя, а не люди, которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность. Мы не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи». Вот набрали, лишь бы был набор. Было у нас это. И уверен, что вы еще это не изжили, еще пока это остается.
Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец»
Но главное – кого учить. Если мы просто пригласим сюда человека, чтоб он получил тут образование или второе высшее, – кому это надо? Это должны быть будущие управленцы и руководители.
Из стен академии должны выходить всесторонне подготовленные специалисты, которые не только обладают теоретическим знаниями, но и имеют практический опыт решения конкретных управленческих задач. Это важно, потому что часто на должности управленцев в районах назначают хороших специалистов, профессионалов своего дела, но не всегда имеющих достаточный опыт руководителя. Задача академии – дать этим людям те знания и управленческие навыки, которых им не хватает.
Сегодня не количество, а качество подготовленных специалистов имеет принципиальное значение. Мы не можем в академии давать людям образование ради образования. Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки.
Подробности – в наших следующих выпусках.