Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

Президента проинформировали о том, как ведется подготовка кадров в Институте госслужбы, Институте управленческих кадров, как отбирают молодежь и кандидатов на переподготовку. Здесь учитывается опыт психологического анализа по методике Института национальной безопасности.

Александр Лукашенко также пообщался со студентами, слушателями и профессорско-преподавательским составом вуза. Глава государства высказался о ситуации в школах, разработке нового закона о госслужбе, и о том, каким видит будущее Академии управления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проходить подготовку и переподготовку в этом вузе должны исключительно перспективные государственные служащие, с высоким потенциалом руководителя, а не люди, которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность. Мы не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи». Вот набрали, лишь бы был набор. Было у нас это. И уверен, что вы еще это не изжили, еще пока это остается.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец»

Но главное – кого учить. Если мы просто пригласим сюда человека, чтоб он получил тут образование или второе высшее, – кому это надо? Это должны быть будущие управленцы и руководители.