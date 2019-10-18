Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхотура, вершина – управленец»
Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси. Ведущий вуз страны – площадка для подготовки управленческой элиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стенах академии образование получают не только студенты, но и уже состоявшиеся специалисты. Уровень знаний здесь повышают руководители высоких рангов, профессионалы, включенные в кадровый резерв.
Глава государства предъявляет самые высокие требования к подготовке будущих управленцев. На этом Александр Лукашенко сделал особый акцент. Стране нужны руководители новой формации с лидерскими качествами, амбициозные, нацеленные на высокий результат. Приоритетная задача для академии – следить за передовыми образовательными технологиями и давать современные знания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу вас предупредить, чтобы не произошло, как во всей стране, чтоб вы не начали готовить здесь вместо управленцев программистов или айтишников-компьютерщиков. Они должны этим владеть лучше, чем мы с тобой в квадрате. Они уже молодцы, молодежь продвинутая этим владеет, я это вижу в своем окружении. Но управленец – это значительно больше, выше, качественней человек. Это, если хотите, верхотура, вершина – управленец.
Поэтому чтобы мы не скатились на это модное, «ах, мы айти, цифровая экономика, искусственный интеллект»! Да, этим нужно владеть в совершенстве, лучше чем наше поколение. Но мы готовим здесь управленцев, руководителей.
Главное – организовать процесс, как я поручал вам при назначении (Наталья Ивановна об этом знает), лучшие дети – вот они. Они лучшие, я согласен, и лучшие преподаватели, лучшие программы, лучшие методички, учебники, стажировка – всё для того, чтобы человек был на голову выше в обществе других. И чтоб в него не показывали пальцем. Такой должен выйти тут управленец, ну он еще не будет управленец, в будущем он будет управленцем. Управлять и руководить – это тоже небольшая разница, пусть небольшая, но разница.