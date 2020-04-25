Как в Беларуси преодолевают последствия катастрофы на ЧАЭС: «За эти годы за счёт госпрограмм на ликвидацию направлено $18,9 млрд.»

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:

Сегодня реализуется 5-ая государственная программа. Реализация государственных программ начата сразу после распада Советского Союза. Тогда молодое белорусское государство приняло решение о том, что необходимо этой проблеме уделять большое внимание. И с тех пор это всё организуется на системном подходе. За эти годы за счёт государственных программ на ликвидацию направлено 18,9 миллиардов долларов США в эквиваленте. Реализуются 4 мероприятия по программам. Это социальная защита населения – медицинское обеспечение; защитные мероприятия в сельском, лесном хозяйстве; социально-экономическое развитие пострадавших регионов и научно-информационное обеспечение программы.

За те годы сразу после аварии наибольший, конечно, удельный вес был на социально-экономическое развитие направлен, потому что шло переселение населения. Необходимо было строить инфраструктуру, посёлки. Поэтому около 9 миллиардов из всех средств – это почти 50% – было направлено на социально-экономическое развитие. За те годы, что прошли после аварии, были построено более 68 тысяч квартир, 239 посёлков для переселенцев, газификация проведена, подведение воды, строительство дорог, объектов. То есть очень большое внимание этому вопросу уделялось.

Сейчас немножко поменялось направление. Это больше уделяется социальной защите населения. И уже если брать последнюю программу, то 59% выделяемых средств направляется именно на социальную защиту – медицинское обеспечение пострадавшего населения. У нас ежегодно подлежат диспансерному обследованию 1.480.000 населения. Из них 237 тысяч детей. Все дети, подростки, они 100% проходят это обследование, взрослое население – порядка 99% ежегодно. Также большое внимание уделяется санаторно-курортному оздоровлению и лечению. Ежегодно порядка 96 тысяч населения получают это оздоровление. И большая часть – это, конечно, дети. Где-то 86-87 тысяч детей ежегодно оздоравливаются. Для чего в республике построено 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров на чистых территориях. Там же, на месте, помимо того, что они оздоравливаются, они ещё и продолжают учебный процесс. Большое внимание уделяется ликвидаторам и инвалидам Чернобыля. У нас ликвидаторов сегодня 71.159 человек и где-то 9 тысяч инвалидов. То есть деньги направляются на эти цели. Дальше большое внимание уделяется детскому питанию в школах. То есть все дети, которые учатся на загрязнённых территориях, они получают бесплатное питание. В текущем году завершается 5-ая программа, разрабатывается новая программа – 6-ая. И эти направления, которые были в текущей программе, планируется, что они сохранятся и перейдут в новую государственную программу и будут реализовываться в 2021-25 годах.