Александр Лукашенко: мы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием

Новости Беларуси. Иностранные инвестиции должны привлекаться в страну с учетом государственных интересов. Об этом заявил 21 марта Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

Президент посетил свободную экономическую зону – в настоящее время здесь работают около 40 резидентов. В том числе предприятие «Кроноспан» – оно занимается производством древесных плит. За 6 лет инвестор вложил в белорусские площадки почти миллиард долларов. В планах региона – дальнейшее привлечение инвестиций.

Александру Лукашенко доложили также о социально-экономической ситуации в регионе. Положительная динамика есть, однако многое еще предстоит делать. Президент потребовал выполнения основных задач: занятость населения, увеличение средней заработной платы и экономический рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы в этом году провалите показатели, как и все, никто работать не будет. Вы на меня можете обижаться, можете не обижаться, но имейте в виду, что умереть надо, но выполнить эти показатели. В противном случае вы провалите все три задания по социальной ориентации, которые мною доведены: ценообразование, безработица, которая у нас есть, людей надо трудоустроить, и заработная плата. Откуда она возьмется, если у вас не будет производства? Бойко вы докладываете, все хорошо, но имейте в виду: первая отсечка у вас – первый квартал, полугоде – это уже катастрофа будет для вас, а по итогам года я приму решительные меры, начиная от помощника и заканчивая всеми начальниками в облисполкоме.

После посещения предприятия Александр Лукашенко уже традиционно пообщался с трудовым коллективом. Разговор шел, что называется, о наболевшем. Интересовались заводчане инцидентом, который накануне произошел на белорусско-украинской границе.

Президент уверен: попытка вооруженного прорыва и провокации – звенья одной цепи. Коснулись в диалоге буквально всех тем, которые сегодня беспокоят каждого белоруса.

Президент отметил: вопросы заводчане поднимают стратегические. Волнения по поводу так называемых «маршей» Президент развеял – власть не даст стране скатиться в беспорядки и цветные революции.

Александр Лукашенко:

Как показала действительность, они не спали. Он потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Это первое. Второе. Они не только не спали, мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – в Украине. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Они готовились. Мы пару десятков буквально в эти часы задержали боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей, в Евросоюзе, предупредили нас: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно, вышли на очень интересные вещи. Поэтому они не спали. Но это не они. Это есть те, мы еще будем разбираться дотошно, откуда деньги, кто их готовил, кто их засылал, из каких стран они приехали. Значит, наша стабильность кому-то не в нос. Я это знаю, поэтому мы готовы. Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна. И я ее допустить не могу. Надо будет – в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим.

После посещения предприятия рабочая поездка Александра Лукашенко не закончилась. Президент отправился в Копысь, где ознакомился с ходом сельскохозяйственного эксперимента. Речь о нем шла во время совещания главы государства минувшей осенью.

Тогда было решено объединить несколько агрогородков в экспортоориентированный холдинг с полным циклом производства.