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Венгрия может выйти из состава Евросоюза – Орбан

18 июля 2025 07:43
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Венгрия может выйти из состава Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью одному из местных интернет-изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению главы венгерского кабмина, такая возможность вполне реальна. Однако на данный момент членство в ЕС гораздо выгоднее для Будапешта, чем отказ от него. Но Венгрия поменяет свою точку зрения, как только убедится в полной утрате смысла такого партнерства.

Венгрия может выйти из состава Евросоюза – Орбан-2

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Я могу пообещать венграм одно: если однажды я увижу, что членство в ЕС больше не имеет смысла, я скажу об этом прямо. Но сейчас такой момент даже не просматривается на горизонте. Сегодня Венгрии гораздо разумнее оставаться в Евросоюзе и пытаться изменить его изнутри.

Глава венгерского правительства отметил, что с момента вступления в ЕС в 2004 году союз существенно изменился: из экономического он превратился в политический. Орбан подчеркнул, что нынешний Евросоюз навязывает странам-членам свое мнение по вопросам миграции, воспитания детей и участия в конфликтах, чего не было раньше. Он считает, что при сохранении нынешней политики дни объединения сочтены.

# Виктор Орбан # Международная политика

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