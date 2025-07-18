Венгрия может выйти из состава Евросоюза – Орбан

Венгрия может выйти из состава Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью одному из местных интернет-изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению главы венгерского кабмина, такая возможность вполне реальна. Однако на данный момент членство в ЕС гораздо выгоднее для Будапешта, чем отказ от него. Но Венгрия поменяет свою точку зрения, как только убедится в полной утрате смысла такого партнерства.