Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ

Постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.

По заявлению главы европейской дипломатии Кайи Каллас, меры предусматривают ограничения для 105 кораблей теневого флота, сокращение доступности российских банков к финансированию.

Словакия и Венгрия раньше заблокировали пакет из-за опасений по поводу энергетических последствий, но позже отказались от своих возражений.

Ожидается, что окончательное утверждение этих санкций произойдет на уровне министров иностранных дел, после чего они вступят в силу.