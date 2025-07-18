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Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ

18 июля 2025 07:45
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Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ-0

Постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.

По заявлению главы европейской дипломатии Кайи Каллас, меры предусматривают ограничения для 105 кораблей теневого флота, сокращение доступности российских банков к финансированию.

Словакия и Венгрия раньше заблокировали пакет из-за опасений по поводу энергетических последствий, но позже отказались от своих возражений.

Ожидается, что окончательное утверждение этих санкций произойдет на уровне министров иностранных дел, после чего они вступят в силу.

Фото: pixabay

# Международная политика

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