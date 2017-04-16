Александр Лукашенко: этот год будет переломным

Новости Беларуси. Христиане всего мира вместе празднуют Пасху. Совпадение различных календарей происходит достаточно редко. Это тот случай, когда особое настроение царит во всех церквях, костелах, молельных домах Беларуси. Праздничные богослужения начались еще накануне и утро верующие встретили, приветствуя друг друга словами: «Христос воскрес!»

В пасхальное воскресенье праздник отметили и в храме Преображения Господня в городе Барань. На пасхальной службе побывал и глава государства. Александр Лукашенко передал в дар храму икону «Иисус Христос Вседержитель». Она выполнена в стилистике Ветковской школы иконописи.

В свою очередь архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий подарил главе государства икону Александра Невского. После этого Президент вместе с сыном Николаем зажег свечу и поприсутствовал на праздничной литургии.

Глава государства поблагодарил за труд священнослужителей. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь справится со всеми трудностями, а этот год должен стать переломным. Президент подчеркнул, что такие духовные события объединяют народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы поблагодарить всех священнослужителей, митрополита Павла за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и наших соседей. Во-вторых, может, вам покажется странным, хотя не совсем, поскольку сегодня день всех христиан, давайте как самые большие конфессии, самая большая – православная, из этого храма пошлем наше приветствие христианам-католикам, которые также сегодня празднуют этот великий светлый праздник. Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить. Я хочу обратиться ко всем своим родным людям, землякам, пожелать вам крепкого здоровья. Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И этот год будет переломным.

Уже после праздничной литургии Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Проблемы местных жителей ему хорошо знакомы, поэтому Президент уделил много внимания именно экономическому потенциалу региона. В планах – развитие инфраструктуры и строительство жилья. Основное требование главы государства – обеспечить местных жителей достойной работой. Для этого нужно более активно привлекать и инвесторов. Итоги этой работы будут подведены на выездном заседании правительства.

Александр Лукашенко:

Когда-то, вы знаете, это был один из развитых районов, регионов. Здесь базировалась советская авиация стратегического назначения. Ушли военные, все бросив. И с тех пор, не скажу, что мы уж много сделали, но как-то старались людей занять. Инвесторы приходят, будем развивать производство. Поверьте, мы в основном снимем те проблемы, которые сегодня существуют в Оршанском регионе. Вас будут просить: надо привыкать к тому, что люди должны идти за работой. Не работа к людям, а так, как принято во всем мире.

Мы будем развивать малые населенные пункты, особенно где есть инфраструктура. Мы не хотим в Минск перетащить все население со всей Беларуси, как это случилось в России. Почему людям здесь не жить, если будет работа нормальная. Самые красивые и удобные места. Поэтому ориентируйтесь на то, что жилье мы будем строить именно в этих местах. Заседание правительства мы проведем здесь, на месте, выедут члены правительства соответствующие. Но к этому времени вы пошевелитесь. Это не дело, что самые хорошие и красивые места, удобные для жизни людей, мы не можем привести в порядок. Не скажу, что они не в порядке, но они должны быть еще лучше и люди должны иметь здесь работу. Это главный вопрос. Конечно, дело не в том, что это моя родина. Моя родина – вся Беларусь сегодня. Но это место заслуживает своего развития. Живите долго, крепкого вам здоровья. Все проблемы, поверьте, мы решим.

В заключение Президент еще раз поздравил всех со светлым праздником. В этот день, несмотря на ненастье, в церкви было как никогда многолюдно. Помолиться за здоровье близких и благополучие на Пасху стремятся все. И по древней традиции именно сейчас каждый может попробовать себя в роли звонаря. Это единственная пора в году, когда колокола могут звучать в любое время суток.