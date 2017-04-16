«Однообразной работы нет». Победителем конкурса «Белорусский мастер» стал фрезеровщик из Могилева

Новости Беларуси. Лучший фрезеровщик страны живет и работает в Могилеве. Василий Диваков стал победителем конкурса профессионального мастерства. Для этого человека не проблема сделать из куска металла нужную деталь с ювелирной точностью – до сотых миллиметра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний поворот лимбы, остановка фрезы и тиски освобождают маленький шедевр. Автор этого кронштейна – фрезерных дел мастер Василий Диваков. Творческий человек.

Василий Диваков, фрезеровщик:

У нас каждый день новые изделия, новые детали. Однообразной работы нет. Соответственно творчество применяешь каждый день. В свои неполные 28 у Василия уже шестой разряд фрезеровщика. Выше не бывает. Сделать нужную деталь для станков или лифтовых механизмов – не проблема. Быстро и качественно. Главное, чтобы чертеж был. Точность ювелирная, до сотых миллиметра. В финале национального конкурса профмастерства Василий обошел почти три десятка коллег-конкурентов. Говорит, гены. Его отец тоже работал за станком и тоже был большим мастером. Юрий Прокопенко, СТВ:

Есть много различных шуток и анекдотов по поводу фрезеровщиков и неполных комплектов пальцев. Василий, покажите руки. Все нормально? Василий Диваков:

Да, с руками все нормально. Если соблюдать технику безопасности все останется на месте.