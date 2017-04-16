«Однообразной работы нет». Победителем конкурса «Белорусский мастер» стал фрезеровщик из Могилева
Новости Беларуси. Лучший фрезеровщик страны живет и работает в Могилеве. Василий Диваков стал победителем конкурса профессионального мастерства. Для этого человека не проблема сделать из куска металла нужную деталь с ювелирной точностью – до сотых миллиметра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последний поворот лимбы, остановка фрезы и тиски освобождают маленький шедевр. Автор этого кронштейна – фрезерных дел мастер Василий Диваков. Творческий человек.
Василий Диваков, фрезеровщик:
У нас каждый день новые изделия, новые детали. Однообразной работы нет. Соответственно творчество применяешь каждый день.
В свои неполные 28 у Василия уже шестой разряд фрезеровщика. Выше не бывает. Сделать нужную деталь для станков или лифтовых механизмов – не проблема. Быстро и качественно. Главное, чтобы чертеж был. Точность ювелирная, до сотых миллиметра.
В финале национального конкурса профмастерства Василий обошел почти три десятка коллег-конкурентов. Говорит, гены. Его отец тоже работал за станком и тоже был большим мастером.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Есть много различных шуток и анекдотов по поводу фрезеровщиков и неполных комплектов пальцев. Василий, покажите руки. Все нормально?
Василий Диваков:
Да, с руками все нормально. Если соблюдать технику безопасности все останется на месте.
Сейчас Василий заканчивает учебу в университете. Специальность «Технология машиностроения». Последняя сессия сдана без хвостов. Так что вот и готовый инженер. Руководство и коллеги выписывают завидную характеристику.
Дмитрий Сенокосов, токарь:
Давно знаю. Хороший специалист, отличный фрезеровщик. Одним словом, молодец.
Владимир Павловский, мастер цеха:
Прекрасный фрезеровщик. Выполняет работы любой сложности. Специалисты, которые проработали много лет на заводе, по многим качествам он уже выше, чем они.
Этот год для Василия вообще должен сложиться как нельзя лучше. Кроме карьерного роста у молодого человека намечены и изменения в личной жизни – летом женится. Призовые за победу в конкурсе «Белорусский мастер» и премия от предприятия пойдут на подготовку к свадьбе.