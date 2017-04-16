Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников
Пасха – один из главных христианских праздников. На Беларуси его еще называют Вялікдзень. Считается, что с этого дня и до Вознесенья Христос вместе апостолами бродит по земле под видом нищих. Награждают добрых людей, осуждают плохих. В Беларуси с праздником связано множество обрядов и традиций. Но главный символ, кончено же, пасхальное яйцо.
Алексей Друпов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
У народнай жа традыцыі яйкі, умоўна кажучы, так і падзяляліся на дзве часткі: частку, якую можна з’есці, і частку, якую нельзя з’есці. Тыя яйкі, якія можна было з’есці, звычайна фарбавалі выключна ў чырвоны колер, пасля свянцілі ў царкве, ахрыстосаваліся, адарвалі адзін аднаго чырвонымі яйкамі. Таксама гэтыя яйкі маглі несці на Радуніцу на магілу продкаў. А былі іншыя яйкі, якія неслі больш святую культавую патрэбу.
Обычно брали сырое яйцо и на него наносили рисунок. И целый год яйцо должно находится в доме. Его можно было повесить в соломенного паука в центре дома или положить в красном углу возле иконы. Оно оберегало от неприятностей. Если кто-то заболел, то яйцом выкатывали болезнь. Чтобы не было пожара, яйцо обносили вокруг дома, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Алексей Друпов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Намалявана царквушка, напісана ХВ – Хрыстос Васкрос. На больш ранніх яйках, на больш архаічных вымалёвывалісь розныя геаметрычныя арнаменты. Вось, напрыклад, яшчэ адно яйка з вельмі архаічным арнаментам, які нам вядомы больш з земляў заходніх славян, які называецца рукі Бога.
Рабілі таксама нашы традыцыйныя васьміканечныя зоркі на яйках. Прычым, што цікава, арнамент заўжды быў падпарадкаваны самой геаметрыі яйка. Верх яйка, ніз яйка, асноўная частка яйка.
Освященное яйцо клали в воду, которой потом умывались. А девушки, чтобы быть красивыми и здоровыми, гладили этим яйцом свое лицо. Хозяйки обязательно пекли пасхальные булки. Но это не единственное блюдо пасхального стола.
Лидия Малькевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Рабілі заўсёды селядзец. Абавязкова грыбы, абавязкова рыбу ставілі на стол. Верашчаку рабілі, ведаеце такое вот. Ну і мяса. Мяса лічылася таксама. Кумпякі, напрыклад, рэзаць будзем. Ужо можна было гэта ўсё ўжываць. Таму што Масленіца прашла, ужо Вялікдзень наступіў, а там вы ведаеце таксама, што 40 дней было гэтага Поста. Людзі ўжо жадалі, как чаго-небудзь смачнейшае было.
Когда семья садится за стол, первым делом нужно съесть освященное яйцо. Оно разрезается на дольки и каждый член семьи съедает кусочек. А вечером собирались волочебники и ходили по домам, пели песни и восхваляли хозяев.
Надежда Костеневич, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Дзяўчаты падыходзілі да хлопцаў. Яны збіраліся ў невялічкія групы. Там быў галоўны хлопец, яго звалі запявала. У яго быў моцны голас, ён запяваў усе асноўныя куплеты. А прыпеў падхопвывалі «падхопнічкі», называліся. Людзі астатнія. Яны падыходзілі да вакна, віталіся з гаспадарамі і пыталі, ці можна праспяваць ім гэтыя песні, віншаванні. Калі гаспадар даваў згоду, ён адчыняў вакно і яму спявалі валачобнікі віншавальныя песні з пажаданнямі.
Волочебников ждали в каждом доме, ведь песнями они желали хозяевам достатка. А если в доме незамужняя девушка, то ей желали поскорее выйти замуж.
Любимые развлечения на Пасху – игра в битки: проверяли, чье яйцо будет крепче.
И катание – с горки скатывали яйца.
В этот день при встрече принято не здороваться, а говорить «Христос Воскрес!». Отвечаем: «Воистину Воскрес!»