Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников

Пасха – один из главных христианских праздников. На Беларуси его еще называют Вялікдзень. Считается, что с этого дня и до Вознесенья Христос вместе апостолами бродит по земле под видом нищих. Награждают добрых людей, осуждают плохих. В Беларуси с праздником связано множество обрядов и традиций. Но главный символ, кончено же, пасхальное яйцо.

Алексей Друпов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

У народнай жа традыцыі яйкі, умоўна кажучы, так і падзяляліся на дзве часткі: частку, якую можна з’есці, і частку, якую нельзя з’есці. Тыя яйкі, якія можна было з’есці, звычайна фарбавалі выключна ў чырвоны колер, пасля свянцілі ў царкве, ахрыстосаваліся, адарвалі адзін аднаго чырвонымі яйкамі. Таксама гэтыя яйкі маглі несці на Радуніцу на магілу продкаў. А былі іншыя яйкі, якія неслі больш святую культавую патрэбу.

Обычно брали сырое яйцо и на него наносили рисунок. И целый год яйцо должно находится в доме. Его можно было повесить в соломенного паука в центре дома или положить в красном углу возле иконы. Оно оберегало от неприятностей. Если кто-то заболел, то яйцом выкатывали болезнь. Чтобы не было пожара, яйцо обносили вокруг дома, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.