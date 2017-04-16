Прямой эфир

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников

16 апреля 2017 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пасха – один из главных христианских праздников. На Беларуси его еще называют Вялікдзень. Считается, что с этого дня и до Вознесенья Христос вместе апостолами бродит по земле под видом нищих. Награждают добрых людей, осуждают плохих. В Беларуси с праздником связано множество обрядов и традиций. Но главный символ, кончено же, пасхальное яйцо.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-1

Алексей Друпов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
У народнай жа традыцыі яйкі, умоўна кажучы, так і падзяляліся на дзве часткі: частку, якую можна з’есці, і частку, якую нельзя з’есці. Тыя яйкі, якія можна было з’есці, звычайна фарбавалі выключна ў чырвоны колер, пасля свянцілі ў царкве, ахрыстосаваліся, адарвалі адзін аднаго чырвонымі яйкамі. Таксама гэтыя яйкі маглі несці на Радуніцу на магілу продкаў. А былі іншыя яйкі, якія неслі больш святую культавую патрэбу.

Обычно брали сырое яйцо и на него наносили рисунок. И целый год яйцо должно находится в доме. Его можно было повесить в соломенного паука в центре дома или положить в красном углу возле иконы. Оно оберегало от неприятностей. Если кто-то заболел, то яйцом выкатывали болезнь. Чтобы не было пожара, яйцо обносили вокруг дома, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-4

Алексей Друпов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Намалявана царквушка, напісана ХВ – Хрыстос Васкрос. На больш ранніх яйках, на больш архаічных вымалёвывалісь розныя геаметрычныя арнаменты. Вось, напрыклад, яшчэ адно яйка з вельмі архаічным арнаментам, які нам вядомы больш з земляў заходніх славян, які называецца рукі Бога.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-7

Рабілі таксама нашы традыцыйныя васьміканечныя зоркі на яйках. Прычым, што цікава, арнамент заўжды быў падпарадкаваны самой геаметрыі яйка. Верх яйка, ніз яйка, асноўная частка яйка.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-10

Освященное яйцо клали в воду, которой потом умывались. А девушки, чтобы быть красивыми и здоровыми, гладили этим яйцом свое лицо. Хозяйки обязательно пекли пасхальные булки. Но это не единственное блюдо пасхального стола.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-13

Лидия Малькевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Рабілі заўсёды селядзец. Абавязкова грыбы, абавязкова рыбу ставілі на стол. Верашчаку рабілі, ведаеце такое вот. Ну і мяса. Мяса лічылася таксама. Кумпякі, напрыклад, рэзаць будзем. Ужо можна было гэта ўсё ўжываць. Таму што Масленіца прашла, ужо Вялікдзень наступіў, а там вы ведаеце таксама, што 40 дней было гэтага Поста. Людзі ўжо жадалі, как чаго-небудзь смачнейшае было.

Когда семья садится за стол, первым делом нужно съесть освященное яйцо. Оно разрезается на дольки и каждый член семьи съедает кусочек. А вечером собирались волочебники и ходили по домам, пели песни и восхваляли хозяев.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-16

Надежда Костеневич, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Дзяўчаты падыходзілі да хлопцаў. Яны збіраліся ў невялічкія групы. Там быў галоўны хлопец, яго звалі запявала. У яго быў моцны голас, ён запяваў усе асноўныя куплеты. А прыпеў падхопвывалі «падхопнічкі», называліся. Людзі астатнія. Яны падыходзілі да вакна, віталіся з гаспадарамі і пыталі, ці можна праспяваць ім гэтыя песні, віншаванні. Калі гаспадар даваў згоду, ён адчыняў вакно і яму спявалі валачобнікі віншавальныя песні з пажаданнямі.

Волочебников ждали в каждом доме, ведь песнями они желали хозяевам достатка. А если в доме незамужняя девушка, то ей желали поскорее выйти замуж.

Любимые развлечения на Пасху – игра в битки: проверяли, чье яйцо будет крепче.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-19

И катание – с горки скатывали яйца.

Игра в битки, крашение яиц, куличи и песни. Традиции Пасхи – одного из главных христианских праздников-22

В этот день при встрече принято не здороваться, а говорить «Христос Воскрес!». Отвечаем: «Воистину Воскрес!»

# общество # Фотофакт # Пасха-2016

Другие новости рубрики

Все новости
Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани
16 апреля 2017 11:03

Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани

Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи
16 апреля 2017 10:58

Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи

До минус 10 градусов ночью ожидается в ближайшие дни
16 апреля 2017 10:47

До минус 10 градусов ночью ожидается в ближайшие дни