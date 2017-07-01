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С приближающимся Днём Независимости белорусский народ поздравили лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств

01 июля 2017 10:38
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Новости Беларуси. С  Днём Независимости в адрес Президента страны и белорусского народа уже поступают поздравления от глав зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С приближающимся Днём Независимости белорусский народ поздравили лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств-1

Александра Лукашенко поздравили многие лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств.

С приближающимся Днём Независимости белорусский народ поздравили лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств-4

В их числе Папа Римский Франциск, Королева Великобритании и Северной Ирландии,  Император Японии, Король Швеции, Президенты России, Туркменистана, ЮАР, Вьетнама, Германии, Болгарии.

# общество # Фотофакт # День Независимости

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