С приближающимся Днём Независимости белорусский народ поздравили лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств

Новости Беларуси. С Днём Независимости в адрес Президента страны и белорусского народа уже поступают поздравления от глав зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С Днём Независимости в адрес Президента страны и белорусского народа уже поступают поздравления от глав зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Лукашенко поздравили многие лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств.
В их числе Папа Римский Франциск, Королева Великобритании и Северной Ирландии, Император Японии, Король Швеции, Президенты России, Туркменистана, ЮАР, Вьетнама, Германии, Болгарии.