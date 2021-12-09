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Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT

09 декабря 2021 10:33
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 декабря дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Побеседовать с белорусским лидером приехала корреспондент и ведущая телеканала новостей и текущих событий, а также журналист пула личной прессы президента Эрдогана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT-1

Начался разговор с самого обычного житейского вопроса. Гостья спросила, как дела у нашего Президента. На что Александр Лукашенко с улыбкой ответил: «Пока живем». Продолжалось интервью чуть больше часа. За это время были затронуты, ожидаемо, актуальные темы, связанные с нашей страной.  

Что касается телерадиокомпании TRT, в ее структуре 14 телеканалов, среди которых шесть национальных и три международных. Зона вещания – Европа, Африка, Ближний Восток, Азия и Австралия. Ко всему, компания является членом Европейского вещательного союза и акционером Euronews.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Реджеп Эрдоган # Ниса Эфендиоглу # Фотофакт

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