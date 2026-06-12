Там исполняются мечты! Побывали в Центре технического и художественного творчества «Зорка»

Анна Меркушевич, корреспондент: Если вы думаете, что центр творчества детей и молодежи – это только кружки по интересам, то вы просто не были в «Зорке». Здесь не просто учат танцевать, вышивать, лепить, петь. Здесь учат верить в себя. Сегодня мы идем знакомиться со звездами, которые уже сияют.

Летом на базе учреждения функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Формируются профильные отряды, и у детей есть возможность посещать не только любимые занятия, но и оздоравливаться, участвовать в различных мероприятиях.

В этом зале проходит репетиция образцового вокально-хореографического ансамбля «Жалейка». Ребята уже не первый год покоряют зрителей яркими костюмами и задорными народными танцами. И, как призналась одна из участниц...