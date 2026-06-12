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Там исполняются мечты! Побывали в Центре технического и художественного творчества «Зорка»

12 июня 2026 08:55
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Анна Меркушевич, корреспондент:
Если вы думаете, что центр творчества детей и молодежи – это только кружки по интересам, то вы просто не были в «Зорке». Здесь не просто учат танцевать, вышивать, лепить, петь. Здесь учат верить в себя. Сегодня мы идем знакомиться со звездами, которые уже сияют. 

Там исполняются мечты! Побывали в Центре технического и художественного творчества «Зорка»-2

Летом на базе учреждения функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Формируются профильные отряды, и у детей есть возможность посещать не только любимые занятия, но и оздоравливаться, участвовать в различных мероприятиях. 

В этом зале проходит репетиция образцового вокально-хореографического ансамбля «Жалейка». Ребята уже не первый год покоряют зрителей яркими костюмами и задорными народными танцами. И, как призналась одна из участниц... 

Там исполняются мечты! Побывали в Центре технического и художественного творчества «Зорка»-4

В «Жалейке» исполняются мечты. Здесь я могу участвовать в различных конкурсах и не только. 

Подробности в видео.

# Дети # Творчество

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