Как подготовить питомца к разлуке на время отпуска – объяснила ветеринарный врач

Настасья Пинчук, корреспондент:

Лето, время отпусков и чемоданного настроения. Мы собираемся на отдых, но не всегда можем взять с собой наших питомцев. Они словно понимают и начинают грустить. Как не разбить сердце четвероногому другу, узнаем у специалиста.

Оставить дома, отдать друзьям или сдать в отель. Для владельцев собаки и кошек сезон отпусков превращается в настоящий квест. Универсального рецепта нет. Одним питомцам нужно круглосуточное внимание, другим достаточно короткого визита. Главный критерий здесь – вид и характер вашего любимца. Если животному не нужен долгий выгул, то можно привлечь родственников, друзей или установить автокормушку. Но если пес привык к часовым прогулкам, лучше доверить его профессионалам. У вашего окружения на это может просто не хватить времени. Впрочем, даже перед короткой разлукой питомца нужно подготовить. Если вы отдаете его друзьям, совершите пару визитов на несколько часов. Этого достаточно, чтобы ваш четвероногий друг познакомился с обстановкой, пока его хозяин находится рядом.