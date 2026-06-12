Как подготовить питомца к разлуке на время отпуска – объяснила ветеринарный врач
Настасья Пинчук, корреспондент:
Лето, время отпусков и чемоданного настроения. Мы собираемся на отдых, но не всегда можем взять с собой наших питомцев. Они словно понимают и начинают грустить. Как не разбить сердце четвероногому другу, узнаем у специалиста.
Оставить дома, отдать друзьям или сдать в отель. Для владельцев собаки и кошек сезон отпусков превращается в настоящий квест. Универсального рецепта нет. Одним питомцам нужно круглосуточное внимание, другим достаточно короткого визита. Главный критерий здесь – вид и характер вашего любимца. Если животному не нужен долгий выгул, то можно привлечь родственников, друзей или установить автокормушку. Но если пес привык к часовым прогулкам, лучше доверить его профессионалам. У вашего окружения на это может просто не хватить времени. Впрочем, даже перед короткой разлукой питомца нужно подготовить. Если вы отдаете его друзьям, совершите пару визитов на несколько часов. Этого достаточно, чтобы ваш четвероногий друг познакомился с обстановкой, пока его хозяин находится рядом.
Алеся Павлова, ветеринарный врач, специалист по коррекции поведения животных:
Мне как специалисту по коррекции поведения, зоопсихологу все-таки ближе оставить питомца с родственниками либо с друзьями. С тем, с кем питомец знаком и в ком я уверена. Кроме этого, в нашей стране есть зооситтеры. Формат ситтерства мне нравится сильно больше, чем гостиницы, потому что гораздо более плотный контакт со своим ситтером. Хорошие гостиницы тоже есть.
На случай, когда альтернативы зоогостинице нет, владельцу придется устроить новому месту жесткий аудит. Обязательно узнайте, проводят ли здесь обработки от паразитов. Согласен ли владелец отеля использовать ваш привычный корм на весь период поездки. Главное, уточните кратность фото, видео или голосовых отчетов. Выбрав место, важно правильно уйти – спокойно и без эмоций. Чтобы не перегружать нервную систему любимца, зоопсихологи советуют заменить слезные прощания на спокойные домашние ритуалы.
Настасья Пинчук:
Расскажите, как правильно прощаться и здороваться с животными?
Алеся Павлова:
Для некоторых это включение музыки для собак или включение музыки для кошек. Для некоторых это включение хоккея. Для кого-то игра таможня, когда мы приносим сумочку из магазина, даем обнюхать сумочку и каждый из предметов. Когда собачка нюхает копает, лижет, нервная система успокаивается. Таким образом мы с собачкой здороваемся, при этом ее нервная система достаточно сильно и быстро успокаивается.
Подробности в видео.