Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами

Новости Беларуси. Беларусь очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 24 ноября на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.