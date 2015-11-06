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Рота почетного караула - спутник главных праздников страны и визитов президентов

06 ноября 2015 08:33
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Отточенный шаг и синхронные движения. Роту почетного караула часто называют «паркетной», «балетной» и даже «сувенирной». Они - спутники главных праздников страны и визитов президентов.

Выступление элитного подразделения неслучайно называют «концертом на плаце». Военнослужащие выполняют сложные технические элементы строевой подготовки под музыку. Все солдаты здесь - как на подбор. За ними наблюдают главы государств, представители дипломатической и правительственной делегации. Оттого - строгий кастинг. Один из 400 рядовых. Изучаем «не парадную» сторону роты почетного караула.

Ритуалы с участием гвардейцев почетного караула были введены ещё Петром I. И хоть наша Рота почетного караула довольно молодая среди стран СНГ (ей исполнилось в этом году всего 20) - она славится своей традицией и историей.

4 часа строевой подготовки в будни и более 8 - перед важными мероприятиями. За красотой плац-парадов - недели тренировок.  Внё зависимости от погоды. Военнослужащие почетного караула должны быть лидерами.

Впечатляет и дресс-код: белые перчатки, индивидуальный парадный мундир, начищенные сапоги. Они всегда в форме.

Мастерство белорусской Роты почетного караула всегда получает высокую оценку за рубежом. Их выступления покоряют с первого шага. Военнослужащие побывали во многих странах мира и каждый их визит - особенный и запоминающийся. Это гордость - представлять свою страну как внутри, так и за ее пределами. Рота почетного караула - как визитная карточка. Формирует мнение о Беларуси и создаёт имидж в глазах иностранцев.

# общество # Фотофакт # Павел Шпарло # Инаугурация

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