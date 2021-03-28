Какие новости белорусы смотрят по телевизору, а что ищут в соцсетях? Вот новые данные масштабного социсследования
Новости Беларуси. Какие источники информации предпочитают белорусы, как относятся к реакции других стран на события в нашей? На неделе озвучили новые данные масштабного социологического исследования, которое проводилось накануне Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Итак, предпочтения белорусов в источниках информации. Больше половины опрошенных в первую очередь отмечают телевидение и новостные сайты. Каждый третий – социальные сети и мессенджеры. Но это в целом.
Тематически – телевизор включают чаще, чтобы узнать новости политические, а также хронику происшествий, информацию о здоровье и экономике.
В газетах каждый третий предпочитает статьи о медицине и здоровье, чуть меньше – о политике и экологии.
В социальных сетях и мессенджерах ищут в первую очередь развлекательный контент, а также новости о ЧП.
Сетевые ресурсы лидируют по оперативности, однако за достоверность больше всего респондентов отдают предпочтение телевидению и газетам. За актуальность материалов также в первую очередь отмечают традиционные средства массовой информации.
Как же белорусы относятся к реакции других государств на события в нашей стране? В целом положительно – в этом сегменте отмечают в первую очередь Россию (больше половины респондентов склоняются к именно такому ответу). Схожая позиция и в оценке реакции Китая. А вот действия Евросоюза в целом, а также стран Балтии, Польши, США и Украины белорусы оценивают в основном отрицательно.
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