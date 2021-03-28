Какие новости белорусы смотрят по телевизору, а что ищут в соцсетях? Вот новые данные масштабного социсследования

Новости Беларуси. Какие источники информации предпочитают белорусы, как относятся к реакции других стран на события в нашей? На неделе озвучили новые данные масштабного социологического исследования, которое проводилось накануне Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Итак, предпочтения белорусов в источниках информации. Больше половины опрошенных в первую очередь отмечают телевидение и новостные сайты. Каждый третий – социальные сети и мессенджеры. Но это в целом.





Тематически – телевизор включают чаще, чтобы узнать новости политические, а также хронику происшествий, информацию о здоровье и экономике.

В газетах каждый третий предпочитает статьи о медицине и здоровье, чуть меньше – о политике и экологии.

В социальных сетях и мессенджерах ищут в первую очередь развлекательный контент, а также новости о ЧП.