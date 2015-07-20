В Минске до 22 июля пробудет ковчег с частицей одеяния Иисуса Христа

Новости Беларуси. Верующие в Минске на несколько дней получили возможность прикоснуться к частице одеяния Христа. Ковчег со святыней до середины недели будет находиться в Александро-Невском храме.

Любопытно, что новое обретение лоскута ризы господней стало возможным благодаря прадеду митрополита Филарета, ныне Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Иван Вахромеев оставил подробное описание реликвии в своей книге. Оно помогло поискам святыни, безмолвно хранившейся в музейных фондах до 2003 года.

Частицы ризы Христа до Беларуси проделали очень долгий путь. До XVII века они находились на территории современной Грузии, затем – в руках у персидского шаха Аббаса. Тот, в свою очередь, подарил их династии Романовых. В России они долгое время хранились в Успенском храме в Кремле. Там слава о их чудодейственных свойствах разлетелась по всей России. И вот теперь впервые святыня попала в Минск.

История святыни окутана загадками. Говорят, вся одежда Христа после его распятия досталась грузинскому воину. По преданию, тот выиграл жребий. Спустя столетия странствий от ткани остались несколько лоскутов. А в начале XX века они и вовсе пропали. Снова нашлись в 2003 году, не потеряв магической силы.

Отец Дмитрий, клирик минского храма святого благоверного Александра Невского:

Частица одежды, которая была одета на Христе, может помочь всякому прибегающему к этой святыне с верой и упованием по случаю, описанному в самом Евангелие. Когда к его одеждам прикоснулась одна болящая женщина и получила исцеление в своей болезни. Которая сама себе сказала: «Если только я прикоснусь к его одежде, то я исцелюсь».

Кстати, в Беларусь останки ризы Христа привезли не случайно – помог их отыскать прадед нынешнего митрополита Филарета ярославский меценат Иван Вахромеев. Ученые случайно обнаружили информацию о лоскутах в его книге, которая датирована концом XIX века. Об этом едва ли знают прихожане. Их у храма Александра Невского 20 июля были сотни. Все пришли с верой.

В Минске реликвия будет находиться до 22 июля вместе с еще двумя редкими иконами из Ярославля.

Затем на три дня ее перевезут в Гродно, в Рождество-Богородичный Ставропигиальный женский монастырь. Конечным пунктом станут Жировичи. Путешествие по Беларуси святой реликвии закончится 28 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.