Новости Беларуси. Госпогранкомитет Беларуси предупреждает об усилении мер безопасности на границах со странами ЕС. Так, литовские пограничники уже перешли на особый вариант несения службы. Они проводят дополнительные проверки пересекающих границу.

Готовятся к таким мерам и польская сторона. Белорусские пограничники тоже переходят на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы рекомендуем нашим гражданам пока по возможности отказаться от поездок за границу. И если не получается, то учитывать информацию, предоставляемую на нашем портале, относительно обстановки перед пунктами пропуска.