Прямые телефонные линии с белорусами: 14 ноября в Минске на звонки отвечал Андрей Шорец

Новости Беларуси. 14 ноября в Беларуси прошли прямые телефонные линии. На связь с населением вышли руководители регионов. Так, в Минский горисполком, где звонки принимал председатель Андрей Шорец, поступило 56 обращений.

Горожан интересовали вопросы обустройства дворовых территорий и организации парковочных мест. Затрагивались темы торгового и транспортного обслуживания. Некоторые из дозвонившихся просили участия власти в решении проблем коммунального характера. Стоит отметить эффективность такого формата общения: за время проведения прямых линий решились тысячи вопросов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Звонков становится действительно меньше, потому что мы работаем и за этот год, который практически прошел, очень много проблем удалось решить. Более того, мы запустили сейчас сайт 115.бел, где граждане также могут через Интернет размещать свои проблемы, фотографии. Это также колоссально позволило снизить поток обращений. Люди видят, что есть такая возможность, не обязательно набирать номер телефона и дозваниваться, потому что сначала, на первых линиях, у нас на десятки тысяч шел счет по дозвонам. Люди хотели дозвониться. Сейчас это гораздо меньше.