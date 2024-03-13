Комитет госконтроля выявил нарушения в сфере ЖКХ и работе контакт-центров 115

Новости Беларуси. Несвоевременное исполнение заявок, некорректное их закрытие, неоднократные переносы сроков выполнения работ. Комитет госконтроля выявил ряд нарушений в сфере ЖКХ и работе контакт-центров 115, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них уже удалось устранить. Помогла горячая линия по вопросам качества выполнения заявок. За три дня поступило больше 150 звонков со всей страны. Какие проблемы сферы ЖКХ волновали белорусов и как их удалось решить – в репортаже Глеба Прокофьева.

Ковер уже совсем не из желтых листьев… Осень во дворах по Цнянской, кажется, загуляла. Эти фото сделаны еще в феврале. Уже и снег успел растаять, но коммунальщики так и не взялись за листву. Терпение у местной жительницы давно на пределе. Поэтому и решила обратиться в Комитет госконтроля. Заявительницу дома мы не застали, но удалось с ней пообщаться по телефону.

Обратилась в Комитет госконтроля на горячую линию, так как ни исполком, ни ЖЭС, ни инженеры ЖЭСа не выполняли свою работу.

Только после обращения в Комитет госконтроля коммунальщики вспомнили о своих должностных обязанностях. Взяли в руки грабли, метлы и наконец-таки убрали прошлогоднюю листву.

Территория начала убираться, вывезли листья. Не везде, конечно, но по сравнению с тем, что было, гораздо лучше.

И действительно, работы по уборке прошлогодних листьев выполнены не везде, а точечно. Надо сказать, что у местных жителей есть претензии к коммунальным службам и по ряду других вопросов.