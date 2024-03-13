Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных. В этом списке женщины и те, кто совершил преступления, будучи несовершеннолетними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Части из них назначенное наказание заменено более мягким, а остальным сокращен срок его отбывания. Соответствующие предложения по поручению главы государства были внесены Комиссией по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности.