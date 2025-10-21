Лукашенко внёс в парламент законопроект по вопросам нормотворческой деятельности

Компактность, эффективность и, как следствие, качество – вот три кита современного законотворчества. На это же нацелены изменения законов по вопросам нормотворческой деятельности. Законопроект с таким названием сегодня Президент внес в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение о подготовке документа глава государства дал по итогам проведенной ранее ревизии белорусского законодательства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 9 месяцев работы юристы признали более 60 тысяч актов утратившими силу. Какие ноу-хау будут в законопроекте по вопросам нормотворческой деятельности – рассказала Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В ряде случаев вообще возникают парадоксальные ситуации, когда такие нормы, отсылочные или бланкетные, формулируются в законах, а потом, когда на практике пытаются написать под законы нормативно-правовой акт, то и писать-то в нем практически нечего, оказывается. Поэтому это требование о том, вы подумайте, что будете писать на будущее в своих подзаконных актах заранее, оно и реализовано в законе о нормативно-правовых актах. Опять же, бывают вот такие ситуации, когда депутаты наши задают вопросы или Администрация Президента. Как вы видите реализацию этого положения на практике? Оказывается, что достаточно написать несколько предложений либо отдельную статью сделать – и все, никакого акта в развитие данного закона не потребуется.