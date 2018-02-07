«Лось – завелось и понеслось». В Минске появилась новая служба такси: почему выбрали такое название

«Лось – завелось и понеслось». Под таким девизом на белорусский рынок выходит новая диспетчерская служба такси. Согласитесь, такси «Лось» – звучит довольно забавно. Наверняка создатели нового бренда очень хорошо понимают, что шуток по этому поводу будет немало. И скорее всего, эти люди и сами обладают юмористическим складом ума.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор частного предприятия "Руником-С" – Анатолий Нагорный и заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам частного предприятия "Руником-С" – Игорь Есис.

Как выбрали название? Чем такси «Лось» будет привлекать клиентов? Как будут привлекать водителей? Что нужно кандидату для того, чтобы работать водителем данного такси? Какие благотворительные акции проводит такси?