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«Лось – завелось и понеслось». В Минске появилась новая служба такси: почему выбрали такое название

07 февраля 2018 09:02
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«Лось – завелось и понеслось». Под таким девизом на белорусский рынок выходит новая диспетчерская служба такси. Согласитесь, такси «Лось» – звучит довольно забавно. Наверняка создатели нового бренда очень хорошо понимают, что шуток по этому поводу будет немало. И скорее всего, эти люди и сами обладают юмористическим складом ума.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор частного предприятия "Руником-С" – Анатолий Нагорный и заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам частного предприятия "Руником-С" – Игорь Есис.

Как выбрали название? Чем такси «Лось» будет привлекать клиентов? Как будут привлекать водителей? Что нужно кандидату для того, чтобы работать водителем данного такси? Какие благотворительные акции проводит такси?

Подробности – в видеоматериале.

# общество # Реклама # Фотофакт # Анатолий Нагорный # Игорь Есис

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