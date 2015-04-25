Около 300 байкеров из Беларуси, России, Польши и стран Балтии собрались в Минске на открытие мотосезона

Новости Беларуси. Парадом в честь 70-летия Победы открыли мотосезон белорусские байкеры. Около 300 мотоциклов, выстроившись в колонну, проехали по улицам Минска. К ним присоединились коллеги из России, Польши и стран Балтии. Возле стелы «Минск-город-герой» байкеры почтили память тех, кому судьбой было предрешено испытать все тяготы военного времени.

Алексей Гладкий мечтал о собственном мотоцикле с детства. И как только исполнилось 16 — сдал на права. Два года бороздит просторы родной страны, не пропустил ни одного байкерского слета. В новом сезоне решил открыть для себя и новые горизонты.

Алексей Гладкий, байкер:

Я хочу сначала купить себе мотоцикл другой, а потом поехать куда-нибудь в путешествие.

Романтики с большой дороги, так они сами себя называют. 300 байкеров из Беларуси, России и стран Балтии открыли мотосезон парадом. По широким проспектам Минска стройной колонной они направились к символу белорусской столицы — стеле «Минск–город-герой».

Живые цветы — дань тем, кому судьбой было уготовано пройти через все тяготы войны. В среде байкеров — уважение к истории. И сама история народов Советского Союза — тема, которая не терпит сослагательного наклонения.

Владимир Беренцвейг, байкер (Россия):

У каждого в семье погибли родственники. Конечно, о них надо помнить. И не только о своих родственниках, но и о многих миллионах, которые погибли в наших странах.

Владимир Корешков, байкер (Россия):

Это важно, потому что это история. История России, история Беларуси. Это важно, потому что это достижение. И почти у всех деды — участники Великой Отечественной войны. По-человечески это абсолютно важно.

Максим Слиж, СТВ:

Шум моторов, скорость и брутальный внешний вид. Именно эти несценические особенности образа жизни почитателей мототехники привлекают внимание водителей и горожан. Каждый из байкеров для участия в параде добавил в интерьер своего железного друга символическую особенность.

Начинать сезон в Беларуси у байкеров, считай, традиция. Третий год подряд они собираются в Минске. И с каждым новым сезоном количество шума и блеска металла становится больше.

Андрей Юрконть, член клуба байкеров:

Очень удобно, потому что всем близлежащим странам удобно сюда приезжать. Во-вторых, в Москве и Питере еще снег, а у нас уже весна.

Не каждый мотоциклист может считать себя байкером. И на это есть причины.

Игорь Подгорный, руководитель клуба байкеров:

Очень хочется сломить стереотипы многих граждан, которые видят человека на мотоцикле каким-то хулиганом. Это совершенно не соответствует действительности. И мы сегодня на параде лишний раз всем продемонстрировали, что мы культурные и порядочные люди, дисциплинированные, способные работать в команде.

Для этих людей действительно не существует границ. Они, в отличие от многих, чувствуют себя уютно лишь при встречном ветре и уходящей за горизонт дорожной разметке. И этот пронзительный, рычащий звук моторов колыбелью ложится им в душу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.