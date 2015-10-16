Минздрав обязал общепит, магазины и автозаправки разрешить людям доступ и служебным уборным

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси обязало магазины, общепит, а также автозаправочные станции пускать граждан в служебные туалеты. Нововведение закрепили даже специальным постановлением. Кого коснется новый документ и как это все будет работать на деле? Расследование корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

«Каждый человек имеет право на туалет». Девиз Всемирной туалетной организации нашел отражение на бумаге. Белорусский Минздрав обязал общепит и магазины разрешить доступ любому человеку, в том числе, и к служебным уборным. Правда, насколько вторые готовы соблюдать эти правила, а первые наказывать за их несоблюдение? Чтобы ответить на эти вопросы наша съемочная группа и отправится в «пикантный» рейд, вопреки бытующему мнению о том, что девочки – налево, мальчики – направо.

И первое, что попало в объектив нашей скрытой камеры — почта. Общественной уборной здесь пусть и не оказалось, воспользоваться служебной нам позволили без лишних вопросов. И даже пустили за то самое стекло, через которое все так привыкли общаться с работниками отделения.

Такая победа приятно удивила. Следуем в салон красоты напротив. И здесь вход свободен, даже стричься не пришлось.

А это уже торговый центр. В поисках служебного клозета отправляемся на зал. И вот он, для кого-то такой долгожданный, администратор... Но здесь категоричное — нет.

Об изменениях в постановлении дама явно не знает. Отправляемся дальше. Все в том же магазине, но уже другой отдел. Аптека. Казалось бы, должны понять и выручить, но...

Будь невтерпеж, гулять по улицам наверняка поставило бы человека в тупик. Как быть? Но у нас время есть. Держим путь в кафе через дорогу.

Это кафе эконом класса. Будут ли настолько приветливы и добродушны в заведениях звездой побольше. Отправляемся в место класса «люкс».

И последнее, куда держим путь — столичный ЖЭС. Но, здесь, ответ по ту сторону исключением не стал. Милая девушка на вопрос оператора, судя по всему, настолько вошла в положение, что даже предложила ключик от женской уборной.

Вообще-то, что пускать граждан в уборную администрация заведений должна, было известно и раньше. Еще с 2008 в столице действовало решение Мингорисполкома, правда, 2 года спустя его отменили. Затем утвержденные на бумаге негласные правила снова появились. Правда, в самих кафе и общепите уже устали следить за правками и просто живут по законам цивилизованного общества.

Елена Куницкая, администратор кафе:

По статистике, примерно 50 на 50 процентов посещают клиенты нашего заведения и люди, которые проходят мимо, гуляя по проспекту.

Ирина Жевняк, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа от 2-х базовых величин.

В законную силу постановление Минздрава вступает через 15 дней с момента подписания. А значит у администратора магазина, продавца в аптеке и у многих других еще есть возможность с ним ознакомиться.