Актеру и телеведущему Борису Корчевникову удалили опухоль мозга

Новости России. Популярный российский актер и телеведущий Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. Об этом стало известно в прямом эфире.

Последний выпуск передачи, которую ведет 33-летний Борис Корчевников, был посвящен двум артистам,

сражающимся с онкологией, – Андрею Гайдуляну и Дмитрию Хворостовскому.

В конце программы ведущий неожиданно для всех признался, что понимает, что сейчас переживают люди, у которых диагностирована опухоль, поскольку сам перенес операцию по удалению опухоли мозга.



Борис Корчевников:

Я знаю, как важно, когда за тебя молятся, я знаю как нужны молитвы. Знаю, потому что сам недавно был в этой ситуации. Мне тоже поставили диагноз «опухоль мозга». К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам.