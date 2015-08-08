Прямой эфир

Актеру и телеведущему Борису Корчевникову удалили опухоль мозга

08 августа 2015 14:31
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Новости России. Популярный российский актер и телеведущий Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. Об этом стало известно в прямом эфире. 

Последний выпуск передачи, которую ведет 33-летний Борис Корчевников, был посвящен двум артистам,

сражающимся с онкологией, – Андрею Гайдуляну и Дмитрию Хворостовскому.

В конце программы ведущий неожиданно для всех признался, что понимает, что сейчас переживают люди, у которых диагностирована опухоль, поскольку сам перенес операцию по удалению опухоли мозга.

Борис Корчевников:
Я знаю, как важно, когда за тебя молятся, я знаю как нужны молитвы. Знаю, потому что сам недавно был в этой ситуации. Мне тоже поставили диагноз «опухоль мозга». К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам. 

# общество # Онкология # Борис Корчевников

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