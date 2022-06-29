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Акцию «Календарь «Памяти» поддержал Первомайский район. Что произошло в Беларуси 29 июня 1944 года?

29 июня 2022 19:17
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Новости Беларуси. Перевернуть страницу «Календаря «Памяти». Первомайский район присоединился к городской патриотической акции в преддверии Дня Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцию «Календарь «Памяти» поддержал Первомайский район. Что произошло в Беларуси 29 июня 1944 года? -1

У Вечного огня – депутаты, представители общественных организаций, предприятий, руководство района, а также мемориальный отряд поста № 1. К монументу возложили цветы. Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. В этот день 29 июня 1944 года освободили Белыничский, Петриковский, Ушачский, Ветринский и Холопеничский районы, а также Бобруйск.

Акцию «Календарь «Памяти» поддержал Первомайский район. Что произошло в Беларуси 29 июня 1944 года? -4

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:
Отдать дань уважения, я считаю, тем людям, которые сложили свои головы, – это дорогого стоит. И поэтому почтить их память – это святая обязанность каждого белоруса.

Акцию «Календарь «Памяти» поддержал Первомайский район. Что произошло в Беларуси 29 июня 1944 года? -7

Вадим Шолоник, гендиректор УП «Мингаз»:
Мои родственники, в частности дедушка, принимал участие в Великой Отечественной войне, освобождал территорию Беларуси, Европы от немецко-фашистских захватчиков. Был несколько раз ранен, поэтому это дорогое событие, которое мы в семье чтим. Мы чтим и бережем его награды.

# Великая Отечественная война # общество # Вадим Шолоник # Дмитрий Шашок # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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