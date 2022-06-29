Акцию «Календарь «Памяти» поддержал Первомайский район. Что произошло в Беларуси 29 июня 1944 года?

Новости Беларуси. Перевернуть страницу «Календаря «Памяти». Первомайский район присоединился к городской патриотической акции в преддверии Дня Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У Вечного огня – депутаты, представители общественных организаций, предприятий, руководство района, а также мемориальный отряд поста № 1. К монументу возложили цветы. Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. В этот день 29 июня 1944 года освободили Белыничский, Петриковский, Ушачский, Ветринский и Холопеничский районы, а также Бобруйск.

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:

Отдать дань уважения, я считаю, тем людям, которые сложили свои головы, – это дорогого стоит. И поэтому почтить их память – это святая обязанность каждого белоруса.