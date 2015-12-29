Акцию «Безопасные каникулы» проводит ГАИ Минской области

Новости Беларуси. «Безопасные каникулы». Специальную акцию проводит ГАИ Минской области. Профилактическое мероприятие продолжится до 11 января. В регионе отмечается позитивная динамика. Количество аварий с участием несовершеннолетних снижается. Между тем с начала года на дорогах области зарегистрировано около 60 происшествий. Поэтому сотрудники ГАИ не только объясняют школьникам правила дорожного движения, но и проводят рейды.

Особое внимание дворовым территориям, а также местам детского отдыха на свежем воздухе. На дарогагах они проверяют также родителей-автомобилистов. Те, кто перевозит несовершеннолетних пассажиров правильно, получают подарки. Нарушителей штрафуют, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.