Акция «Споем гимн вместе» пройдет 3 июля у белорусского павильона на выставке «ЭКСПО» в Милане

Новости Италии. Акция «Споем гимн вместе» пройдет 3 июля и у белорусского павильона на всемирной выставке «ЭКСПО» в Милане. В День независимости нашей страны здесь ожидают много гостей.

Для них белорусские и итальянские шеф-повара проведут мастер-класс по приготовлению драников, а народные коллективы будут развлекать публику белорусским фольклором.

Александр Черный, музыкант Витебской областной филармонии:

Это белорусский народный инструмент дуда. Он очень интересный, очень благозвучный. Людям нравится с ним фотографироваться, фотографироваться со мной, когда я играю.

За два месяца работы «ЭКСПО» белорусский павильон посетили около 100 тысяч гостей. Это не только возможность для туристов познакомится с нашей страной, но и отличная бизнес-площадка для поиска новых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Шестаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

У нас есть возможность для всех областей Беларуси, Минска привезти свои делегации, встретиться с итальянскими партнерами. Я думаю, что это еще один значительный экономический эффект. И иметь шесть месяцев доступную площадку для проведения подобных переговоров – это тоже большое достижение.