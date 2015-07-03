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Акция «Споем гимн вместе» пройдет 3 июля у белорусского павильона на выставке «ЭКСПО» в Милане

03 июля 2015 07:21
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Новости Италии. Акция «Споем гимн вместе» пройдет 3 июля и у белорусского павильона на всемирной выставке «ЭКСПО» в Милане. В День независимости нашей страны здесь ожидают много гостей.

Для них белорусские и итальянские шеф-повара проведут мастер-класс по приготовлению драников, а народные коллективы будут развлекать публику белорусским фольклором.

Александр Черный, музыкант Витебской областной филармонии:
Это белорусский народный инструмент дуда. Он очень интересный, очень благозвучный. Людям нравится с ним фотографироваться, фотографироваться со мной, когда я играю.

За два месяца работы «ЭКСПО» белорусский павильон посетили около 100 тысяч гостей. Это не только возможность для туристов познакомится с нашей страной, но и отличная бизнес-площадка для поиска новых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Шестаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:
У нас есть возможность для всех областей Беларуси, Минска привезти свои делегации, встретиться с итальянскими партнерами. Я думаю, что это еще один значительный экономический эффект. И иметь шесть месяцев доступную площадку для проведения подобных переговоров – это тоже большое достижение.

# общество # 3 июля 2015 года в Минске # Евгений Шестаков

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