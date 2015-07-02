Мемориальную плиту в память о расстрелянных фашистами мирных жителях установили 2 июля в Воложине

Новости Беларуси. Мемориальную плиту в память о расстрелянных мирных жителях установили сегодня, 2 июля, в Воложине. Захоронение обнаружили при подготовке к строительству жилых домов. Специалисты поискового батальона Министерства обороны выяснили, что останки принадлежат членам местной еврейской общины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

В 30-е годы здесь занимались спортом служащие Войска Польского, затем Красной армии. Что было на этом месте в годы оккупации, стало известно совсем недавно, когда один из крупнейших белорусских холдингов решил возвести на этом месте жилые дома.

Захоронение сотни мирных жителей, расстрелянных фашистами, обнаружили при подготовке к строительству осенью прошлого года.

Юрий Чиж, генеральный директор ООО «Трайпл»:

Нам выделили эту землю, и когда мы начали раскапывать, наткнулись на останки жертв Великой Отечественной войны. Естественно, уже ни о каком строительстве речи идти не могло. Были перезахоронены эти жертвы. Сегодня это символично, когда представители многих национальностей, населяющих Беларусь, соберутся в очередной раз по такому поводу и вспомнят цену той независимости.

Специалисты 52-ого отдельного спецпоискового батальона Минобороны установили: останки принадлежат членам еврейской диаспоры. Для истории время сохранило даже остатки обуви, перьевую ручку, фрагмент очков, кошелек, монеты, зубную щетку. В свидетелях остались и наручные часы.

Как и когда на них остановилась стрелка, предполагает Валерий Викторович: его родители, очевидцы тех страшных событий, не раз делились с сыном черно-белыми воспоминаниями.

Валерий Гаспаревич, местный житель:

Примерно в октябре днем их расстреляли здесь. Полицейские выгоняли их из казарм, а немцы их расстреливали.

До войны – это еврейское местечко. В августе 41-го, когда в Воложине было создано гетто, немцы согнали сюда евреев не только из города, но и окрестных деревень – больше 3 тысяч человек.

Бывший узник Минского гетто, концлагеря «Освенцим», «Майданек», «Дохау» Леонид Рубенштейн признается: прошел все муки ада, но это лишь толика того, что пережил весь еврейский народ.

Мемориальную плиту открыли рядом с фигурой скорбящей женщины. И сегодня здесь не было разделения ни по национальности, ни по вероисповеданию.

Владимир Малинкин, председатель Объединения иудейских религиозных общин в Республике Беларусь:

В нашей иудейской религии считается, что если хотя бы один человек будет спасен, то мы спасаем мир.

Преосвященнейший Павел, Епископ Молодеченский и Столбцовский:

Для нас, православных, очень важна жизнь каждого человека. А разделение всегда было среди людей, а не у Бога.

Исчезли сегодня и границы на карте.

Михаил Хаброс, временный поверенный Республики Польши в Республике Беларусь:

Исторический диалог – это то, что должно способствовать взаимопониманию между людьми. И это то, на основании чего это взаимопонимание должно быть построено.

Кроме мемориальной плиты на месте бывшего стадиона, где проливали кровь мирные жители, вечным напоминанием о трагедии станет и тихий шепот парка.

Лев Шейнкман, председатель Белорусского союза евреев-ветеранов и инвалидов войны:

Во время войны участвовало много народностей, национальностей – более 140. Но у нас не было тогда национальностей, у нас была одна национальность – солдат красной советской армии. И благодаря этому мы победили в этой ужасной войне.