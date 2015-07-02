В преддверии Дня Независимости в Минске обновили Республиканскую доску почета

Новости Беларуси. В Минске в преддверии Дня Независимости открыли в Республиканскую доску почёта. На ней 62 кандидата. По итогам прошлого года именно они признаны лучшими в сфере социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки, культуры и образования. Главный критерий отбора – эффективность экономического развития и подготовка профессиональных кадров. На Республиканской доске почёта сегодня те, кому тенденции мирового рынка сродни настольной книги.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Тот, кто достаточно глубоко работает над повышением эффективности, работает над своими издержками, всегда добьется весомого результата. А непростые условия, конечно, для кого-то – сложность, а для кого-то – дополнительная возможность. Поэтому тот, кто постоянно совершенствуется, постоянно развивается, в конце концов, учится, тот и получает закономерный результат.

Определили и сильнейшие регионы. Среди лидеров – Минская и Гродненская область. В основе, все тот же принцип: высокая производительность, эффективность и рациональное использование возможностей.

Елена Агей, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Это ежедневная, плодотворная, планомерная, колоссальная работа всех коллективов нашего региона. Безусловно, модернизация – это инструмент, который дал нам значительный толчок в достижении данных результатов. Безусловно, нельзя не сказать о предприятиях перерабатывающей промышленности, которые реализовали ряд инвестиционных проектов и сегодня обеспечивают нам более 50% прогнозного показателя по экспорту товаров.

Одним из лучших было признано и фармацевтическое предприятие «Лекфарм». Уже который год компания выпускает качественную и доступную продукцию. Причем для изготовления препаратов используется только первоклассное сырье и оборудование.

Александр Сосновский, начальник цеха по производству твердых лекарственных форма фармацевтического предприятия «Лекфарм»:

Мы используем сырье и вспомогательные субстанции только проверенных производителей. У нас в производстве используется высококачественное оборудование ведущих мировых производителей.

«Лекфарм» активно осваивает и новые внешние рынки. Только за последние полгода объем экспорта увеличился в два раза. А место на обновленной республиканской доске почета – не только признание заслуг, но и хороший стимул для дальнейшего развития.

Андрей Потапович, директор фармацевтического предприятия «Лекфарм»:

Мы ведем строительство нового корпуса по производству лекарственных препаратов. Сейчас мы находимся в цеху жидких лекарственных форм. И до конца года во втором полугодии 2015 года мы планируем уже осуществить выпуск новых лекарственных препаратов в форме ампул.

Отметили почётным званием организации и предприятия, которые достигли высоких показателей в экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. И здесь свою рель сыграл инновационный подход: обновление автопарка и производственных мощностей, установка современного навигационного оборудования и переход на экологически чистые виды топлива.