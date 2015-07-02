День Независимости – 3 июля – в Минске: расписание мероприятий

Новости Беларуси. 3 июля в Минске начнётся с возложения венков к монументу Победы. Одновременно у Дворца спорта стартует концертная программа «Горжусь табой Беларусь!» Здесь же будет и выставка-ярмарка. Как спеть гимн в унисон со всей страной и где посмотреть самый красочный салют, ответы в репортаже программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже два дня Беларусь живет в предвкушении праздника. Программа Дня Независимости расписана по минутам.

Праздник вносит свои коррективы в движение транспорта.

Если водителям надо заранее продумать свои маршруты, то пешеходам, напротив, можно расслабиться. Все восемь полос на проспекте Независимости – ваши! Зеленый свет на участке от улицы Янки Купалы до Козлова по проспекту Независимости будет гореть с 10.00 утра. Это связано с мероприятиями, которые будут проходить на площади Победы.

Песни и танцы на площадке у Дворца спорта рассчитаны на весь день.

Концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!» будет радовать жителей и гостей столицы С 11 утра до 10 вечера.

Здесь же, у Дворца спорта, в течение всего дня будет работать выставка-ярмарка. Товар по душе здесь найдет даже самый привередливый покупатель. Приветливый персонал и богатый ассортимент не оставят вас без покупок.

Если верить словам великих, вся жизнь театр...

Стать на время актерам можно будет на площадке у Дворца культуры и спорта железнодорожников.

Понаблюдать за театральным действием и на время окунуться в сказку можно будет с 13 до 19.

Для послеобеденной сиесты идеально подойдет бульвар имени Владимира Мулявина.

В тени деревьев здесь можно насладится прохладой, а с 14.00 еще и музыкой. Концертная программа рассчитана на два часа. Но столь непродолжительное развлечение – лишний повод посетить другие праздничные площадки.

Эпицентром детского веселья станут парки столицы.

Самых маленьких ждут карусели, развлекательные программы и, конечно же, сладости. Продавцы сладкой ваты сполна запаслись сахаром, так что добро пожаловать в беззаботный мир детства!

Завершит цепочку мероприятий главный гала-концерт у стелы «Минск-город-герой».

Радовать публику яркими выступлениями звезды белорусской эстрады буду до поздней ночи. Прервется это музыкальное действие лишь за 5 минут до самого красочного события.