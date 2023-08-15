Акция «С заботой о безопасности малой Родины» проходит в Беларуси. Сотрудники МЧС напоминают, как избежать пожара

Новости Беларуси. «С заботой о безопасности малой Родины». Республиканская акция под таким девизом продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники МЧС ведут беседы с людьми пенсионного и пожилого возраста – посещают населенные пункты, трудовые коллективы, возле передвижных магазинов разворачивают интерактивные площадки. Напоминают, как пользоваться огнетушителем и какие ошибки нельзя допускать.

Раиса Курсевич:

На печку не вешаем никакое белье, одежду для сушки – мало ли какой огонь. В нашем возрасте надо знать все – как пользоваться и печкой, и телефонами, зарядками, и утюгами. Смотреть, конечно, за этим.

Евгений Кулаго, начальник Червенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Наиболее частыми проблемами в печном отоплении являются наличие трещин в корпусах печи, неоштукатуренные, непобеленные дымоходы в чердачных помещениях, отсутствие притопочных листов и неисправные притопочные дверцы. За последние три года количество пожаров по причине неисправного печного отопления, а также неосторожного обращения с огнем в Червенском районе снизилось с 50 % в общей массе этих случаев до менее 20 %.