Акция «Письмо Победителю» подходит к завершению: совсем скоро выберут лучшие послания и озвучат их во время телемарафона

Новости Беларуси. Акция «Письмо Победителю» подходит к завершению. Это совместный проект нашего телеканала и молодежных организаций страны. Штаб-квартира БРСМ в ближайшие дни станет настоящим почтовым отделением. Именно сюда со всей Беларуси приходят письма героям — а это десятки тысяч посланий. Из них будет отобрано 70 самых оригинальных — по одному письму на каждый мирный год жизни. Их мы озвучим во время телемарафона, посвященного юбилею Великой Победы. Он стартует 4 мая.

Послания тем, кто воевал за мирное небо 7 десятилетий тому назад. В Могилевском институте МВД курсанты пишут от руки письма победителям. У каждого свой монолог: слова признательности, рассказы о том, что узнали о войне от бабушек и дедушек. Виктор Кураш, к примеру, описал запомнившуюся ему историю, услышанную когда-то от ветерана.

Виктор Кураш, курсант Могилевского института МВД:

Владимира Даниловича Кадета рассказ о том, как он, бежал из фильтрационного лагеря. Им пришлось переплывать реку. Командир его переплыл в одежде, а он разделся, переплыл. Одежда осталась сухой. Их командир заболел. И Владимир Данилович отдал свою одежду командиру, а сам надел его мокрую одежду. В последующем благодаря, можно сказать, такому подвигу Владимира Даниловича этот человек выжил.

«Письмо Победителю» в эти дни пишут во всех уголках Беларуси. Школьники, студенты и молодые сотрудники предприятий страны. Десятки тысяч посланий. Сегодня лучшие работы из Минской области в специальных мешках уже доставлены в столицу. Буквально на днях ожидают фронтовую почту и с остальных регионов.

Юлия Матяш, СТВ:

Сегодня здесь настоящее почтовое отделение. Ведь такое количество рукописной корреспонденции встретить в наше время практически невозможно. Но это и неудивительно, ведь каждому белорусу есть, что сказать участникам тех страшных лет.

Убедился в этом и ведущий нашего телеканала Жан Кодеба. Сегодня, чтобы доставить письма, понадобилось 6 больших пакетов. На следующей неделе ожидается еще полтысячи фронтовых треугольных конвертов. Выбрать из такого числа победителей — невероятно трудная задача, ведь каждое письмо очень искреннее и душевное.

Жан Кодеба, СТВ:

Есть такие, которые слезу вышибают. Есть письма в стихах, есть и посвящения конкретным людям.

Виктория Меннанова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Письма, которые должны захватить дух, пронзить наше сердце, сердце жюри.

Проект Столичного телевидения, БРСМ и пионерской организации стартовал в конце марта и стал весьма популярным за столь короткое время. Слова признательности и благодарности мог высказать каждый: от мала до велика. Совсем скоро выберут лучшие послания. Их будет 70. Именно столько лет наша страна живет под мирным небом. Благодаря тем, кто воевал за Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.