Новый хит YouTube: Пьяный скейтбордист в костюме сэндвича

Тако — это традиционное блюдо мексиканской кухни в виде полузакрытого сандвича.

Новости США. Джон Ньюпорт, сотрудник одного из тако-баров в Нью-Йорке, вместе с приятелем Беном Уилкесом решили сделать оригинальную рекламу своему заведению, сообщает The Mirror .

Для этого Джон переоделся в костюм огромной лепешки, взял в руки рекламный плакат и решил прокатиться на скейтборде по Бруклину.

Однако, спускаясь по мосту, парень не справился с управлением и выскочил прямо на оживленную трассу.

На кадрах видно, как скейтбордист врезается в движущийся автомобиль и падает с доски.

Удивительно, но Джон отделался лишь царапиной на руке, скейтборд же ремонту не подлежит.