Новый хит YouTube: Пьяный скейтбордист в костюме сэндвича
Новости США. Джон Ньюпорт, сотрудник одного из тако-баров в Нью-Йорке, вместе с приятелем Беном Уилкесом решили сделать оригинальную рекламу своему заведению, сообщает The Mirror.
Тако — это традиционное блюдо мексиканской кухни в виде полузакрытого сандвича.
Для этого Джон переоделся в костюм огромной лепешки, взял в руки рекламный плакат и решил прокатиться на скейтборде по Бруклину.
Однако, спускаясь по мосту, парень не справился с управлением и выскочил прямо на оживленную трассу.
На кадрах видно, как скейтбордист врезается в движущийся автомобиль и падает с доски.
Удивительно, но Джон отделался лишь царапиной на руке, скейтборд же ремонту не подлежит.
Джон признался, что во время инцидента был пьян.
Джон Ньюпорт:
Я бы не осмелился надеть этот костюм в трезвом состоянии. 3 часа я готовился [выпивал] к этому трюку.
Автомобиль сильно не пострадали. Водитель отделался легким испугом.
Водитель автомобиля:
Я понятия не имею, что произошло. Просто в меня врезалась пьяная лепешка на скейтборде.
Джон же за свою отчаянную выходку получил повышение на работе.