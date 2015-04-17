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Новый хит YouTube: Пьяный скейтбордист в костюме сэндвича

17 апреля 2015 15:06
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Новости США. Джон Ньюпорт, сотрудник одного из тако-баров в Нью-Йорке, вместе с приятелем Беном Уилкесом решили сделать оригинальную рекламу своему заведению, сообщает The Mirror.

Тако это  традиционное блюдо мексиканской кухни в виде полузакрытого сандвича.

Новый хит YouTube: Пьяный скейтбордист в костюме сэндвича -1

Для этого Джон переоделся в костюм огромной лепешки, взял в руки рекламный плакат и решил прокатиться на скейтборде по Бруклину.

Однако, спускаясь по мосту, парень не справился с управлением и выскочил прямо на оживленную трассу.

На кадрах видно, как скейтбордист врезается в движущийся автомобиль и падает с доски. 

Удивительно, но Джон отделался лишь царапиной на руке, скейтборд же ремонту не подлежит.

Новый хит YouTube: Пьяный скейтбордист в костюме сэндвича -4

Джон признался, что во время инцидента был пьян.

Джон Ньюпорт:
Я бы не осмелился надеть этот костюм в трезвом состоянии. 3 часа я готовился [выпивал] к этому трюку.

Автомобиль сильно не пострадали. Водитель отделался легким испугом.

Водитель автомобиля:
Я понятия не имею, что произошло. Просто в меня врезалась пьяная лепешка на скейтборде.

Джон же за свою отчаянную выходку получил повышение на работе.

# общество # Приколы

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