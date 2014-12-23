Новости Беларуси. В преддверие праздников набирает обороты акция «Наши дети». Более 60 воспитанников центра для детей с особенностями психофизического развития получили 23 декабря сладости и подарки.

В гости к ребятам приехали представители Государственного комитета судебных экспертиз.

За год шефства над учреждением они подарили такие необходимые для особенных ребят велотренажеры, специальное игровое оборудование, а также мягкую мебель и оргтехнику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Кузнецова, директор УО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2»:

Нас посещают детки до трех лет. Также у нас организован образовательный процесс для детей дошкольного и школьного возраста (3-18 лет). Наиболее интересно для детей, конечно же, музыкальные праздники, подвижные какие-то игры. Дети наиболее эмоционально отзывчивые, наиболее открыты для принятия информации, поэтому такие праздники для них особенно радостные.

Участники праздника:

Все очень подготовлено четко. Весело было, мы все прослезились. Все очень хорошо, замечательно.