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Акция «Наши дети»: более 60 воспитанников центра для детей с особенностями психофизического развития получили 23 декабря сладости и подарки

23 декабря 2014 11:19
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Новости Беларуси. В преддверие праздников набирает обороты акция «Наши дети». Более 60 воспитанников центра для детей с особенностями психофизического развития получили 23 декабря сладости и подарки.

В гости к ребятам приехали представители Государственного комитета судебных экспертиз.

За год шефства над учреждением они подарили такие необходимые для особенных ребят велотренажеры, специальное игровое оборудование, а также мягкую мебель и оргтехнику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Кузнецова, директор УО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2»:
Нас посещают детки до трех лет. Также у нас организован образовательный процесс для детей дошкольного и школьного возраста (3-18 лет). Наиболее интересно для детей, конечно же, музыкальные праздники, подвижные какие-то игры. Дети наиболее эмоционально отзывчивые, наиболее открыты для принятия информации, поэтому такие праздники для них особенно радостные.

Участники праздника:
Все очень подготовлено четко. Весело было, мы все прослезились. Все очень хорошо, замечательно.   

 

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Благотворительность # Ирина Кузнецова

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