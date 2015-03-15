Акция «Мы – граждане Беларуси!» прошла во всех областях страны в преддверии Дня Конституции: в Минске торжественно вручили паспорта

Новости Беларуси. По традиции в преддверии Дня Конституции во всех областях прошла акция «Мы – граждане Беларуси!» 14-летние ребята в торжественной обстановке получали паспорта из рук заслуженных людей страны. Среди них – депутаты, сенаторы, представители местной власти, ветераны войны и труда. Главный документ юношам и девушкам вручил и председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич.

В первый раз – за первым паспортом. Для 14-летней Ани получение главного в ее жизни документа – день особенный. Уже хотя бы потому, что на руки его вручат не традиционно, в паспортном столе, а в обстановке торжественной. Такая честь девушке выпала за отличные результаты в учебе.

Анна Гомеза, учащаяся гимназии № 75 Минска:

Паспорт – это официальное подтверждение того, что ты гражданин. Это все-таки уже статус. Я думаю, всегда буду вспоминать этот день.

Уже в зале, пока ее сверстникам вручают паспорта, Аня старается не показывать волнения. Позже девушка признается: это далось не без труда. Ведь главный документ в жизни она получила накануне важной даты для Беларуси – Дня Конституции.

Аня Гомеза, учащаяся гимназии № 75 Минска:

Такая обстановка – это очень тожественно, очень приятно.

Вместе с Аней за первыми в жизни главными документами пришли еще 14 ребят. Все они лучшие из лучших: активисты, отличники, участники научных конференций.

Владислав – один из подающих надежду спортсменов. Несмотря на свой возраст, у него уже взрослый разряд по плаванию. Но о роли Конституции в жизни государства он знает не меньше старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Манюков, учащийся гимназии № 3 Могилева:

15 марта – это очень важный праздник в Республике Беларусь. Это день основания и подписания Конституции. Это самый главный закон.

Акция «Мы – граждане Беларуси» традиционно проходит накануне главного праздника страны. За эти дни из рук сенаторов, депутатов, артистов и писателей свои первые паспорта получили сотни девушек и юношей.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Когда молодой человек получает паспорт из рук заслуженного человека, уважаемого, авторитетного, безусловно, для него это память на всю жизнь.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларуси:

Сегодня очень важно, чтобы юные граждане нашей страны как можно раньше осознали, что они действительно не просто формально носят это звание, а на конституционном уровне обладают правами, свободами и, с другой стороны, обязанностями.