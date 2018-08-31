В Беларуси повышают тарифную ставку первого разряда

Новости Беларуси. Зарплаты врачей и учителей в Беларуси вырастут с первого сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 августа в Совете министров подписали постановление, которое устанавливает новую тарифную ставку первого разряда. Это приведет к росту доходов отдельных работников бюджетной сферы. Еще в феврале глава государства поручил подготовить соответствующий комплексный документ, над ним работал предыдущий состав правительства. И уже с 1 сентября оклады подымут у медработников и в сфере образования. Шкала роста – от 20 до 100%. С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие ещё ожидаются изменения в бюджетной сфере

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Все эти меры, по нашим расчетам, позволят уже в четвертом квартале выйти на целевую задачу – обеспечить среднюю зарплату по бюджетной сфере в размере 80 % от средней зарплаты по стране. Ориентировочно, в декабре текущего года средняя зарплата бюджетников составит 850 рублей.

