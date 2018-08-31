В Беларуси повышают тарифную ставку первого разряда

Новости Беларуси. Зарплаты врачей и учителей в Беларуси вырастут с первого сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зарплаты врачей и учителей в Беларуси вырастут с первого сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 августа в Совете министров подписали постановление, которое устанавливает новую тарифную ставку первого разряда. Это приведет к росту доходов отдельных работников бюджетной сферы. Еще в феврале глава государства поручил подготовить соответствующий комплексный документ, над ним работал предыдущий состав правительства. И уже с 1 сентября оклады подымут у медработников и в сфере образования. Шкала роста – от 20 до 100%.
С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие ещё ожидаются изменения в бюджетной сфере
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Все эти меры, по нашим расчетам, позволят уже в четвертом квартале выйти на целевую задачу – обеспечить среднюю зарплату по бюджетной сфере в размере 80 % от средней зарплаты по стране. Ориентировочно, в декабре текущего года средняя зарплата бюджетников составит 850 рублей.
Отмечу, что средства на повышения зарплат бюджетникам направят из резервного фонда Президента Беларуси. Кроме того, обновленное правительство готовит предложения главе государства по более быстрому, в сравнении с предыдущими планами, увеличению минимальной зарплаты. Инициатива направлена, прежде всего, на поддержку низкооплачиваемых слоев населения.