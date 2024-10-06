О первой учительнице, кандидатской в 25 и престиже работы педагога. Разговор с Андреем Иванцом

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Иванец.

«Бывает несколько выходных в году»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Часто удается выехать куда-то на природу? Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

Количество свободного времени достаточно ограничено. Бывает несколько выходных в году. Вместе с тем всегда хочется найти время, чтобы выехать на природу – это очень хороший способ немножко отвлечься, восстановиться, чтобы привести мысли в порядок – и с новыми силами опять за работу. Александр Осенко:

На природу выбираетесь с семьей? Андрей Иванец:

Конечно. Это самый лучший способ, чтобы отдохнуть, прийти в чувства, потому что когда постоянно большое количество людей, то тишина и спокойствие на природе позволяют полностью отдохнуть – не только физически, но и в целом.

О первой учительнице и классе под буквой «У»

Александр Осенко:

Вы помните своего первого учителя? Андрей Иванец:

Конечно. У меня был интересный первый класс – у него была буква «У». Было 12 первых классов. У нас был несколько особенный класс, он был ускоренным, поэтому и буква «У». Мы за первые два года закончили три класса. То есть, если у всех школьников дневники были на целый год, у нас дневник был на три четверти. Три четверти мы учимся в первом классе. Четвертую четверть первого года мы начинаем учиться во втором классе, к Новому году заканчиваем учиться во втором классе и за полгода заканчиваем третий класс. Александр Осенко:

Это был какой-то спецкурс? Это было экспериментально? Андрей Иванец:

Это был очередной эксперимент Министерства образования над школьниками 30-летней давности. Александр Осенко:

Теперь я понимаю, почему доктор наук в таком раннем возрасте. То есть это все было заложено еще первым учителем. Андрей Иванец:

Это очень хороший эксперимент, потому что если действительно есть ребята, которые могут нормально успевать, то совсем необязательно 11 лет учиться в школе, чтобы закончить 11 классов.

О профориентации и развитии системы высшего образования в Беларуси

Александр Осенко:

Бытует мнение, что надо обязательно получить высшее образование, но Президент на прошедшем педагогическом совете говорил о том, что надо не забывать про профориентацию, я имею в виду про наши ссузы. Андрей Иванец:

Мы сегодня эту траекторию всячески поддерживаем со стороны Министерства образования. Хотел бы отметить, что фактически половина наших девятиклассников в этом году поступили в колледжи. Что интересно, в колледже они также заканчивают школу. За первый год обучения в колледже заканчивают 10 и 11 классы по своего рода ускоренной программе, тем самым они экономят год, потом осваивают профессию, приходят работать в реальный сектор экономики. Если чувствуют потребность получить высшее образование, они поступают в наши учреждения высшего образования на заочную форму. В этом году таких ребят мы приняли больше, чем 7 000, которые поступили на сокращенную форму получения образования после колледжа. Хотел бы отметить тенденцию, что все-таки ребята – выпускники колледжей на дневную форму не очень хотят поступать, а хотят на заочную. Поэтому мы по срокам приводим их в такое соответствие: если молодой человек закончил колледж и хочет поступить на смежную специальность в вуз в дневной форме получения образования, это должно быть максимум два года обучения, а в заочной – три года, чтобы он не терял время. Александр Осенко:

По-моему, мы единственные, кто сохранил эту систему. Андрей Иванец:

Систему профессионального образования (от профессионально-технического до среднего специального) – мы сохранили не просто сеть этих учреждений образования. Раньше это были училища, техникумы, сегодня это единый тип учреждений образования – колледжи. Мы сохранили научно-методическое обеспечение – это позволяет нам очень гибко и быстро реагировать на те изменения рынка труда, который требует новых компетенций от старых профессий. Столяр, слесарь, маляр. Казалось бы, это профессии, которые, с одной стороны, не поменялись за годы, но те компетенции, новые технологии уже совсем другие. Александр Осенко:

А как развивается высшее образование в компетенциях, когда совершенно новые профессии – блогеры и прочие? Андрей Иванец:

В этом направлении мы идем, но достаточно умеренными темпами. Министерство образования не ставит себе задачу каждый год вводить новые специальности или новые профессии. В этом нет большой необходимости, потому что мы должны понимать, что сегодня у нас парадигма – образование через всю жизнь. Это говорит о том, что мы должны подготовить после университета такого специалиста, который сможет работать по своему профилю на различных предприятиях. Если мы перейдем на узкую специализацию, будем готовить узкого специалиста, то потом, при изменении рынка труда, нам надо будет фактически делать его переподготовку. Если еще взять структуру подготовки специалистов на уровне высшего образования 10 лет назад и сегодня, она существенным образом изменилась. Тот самый профиль, о котором очень много говорят, когда мы готовим юристов, экономистов – тех людей, которые, на первый взгляд, не связаны с реальным сектором экономики. Еще 10 лет назад они в структуре нашей подготовки занимали более чем 35-40 %, это огромный пласт. На сегодня это порядка 12 %. Сегодня мы готовим юристов, экономистов в том количестве, которое необходимо. Александр Осенко:

Акцент на технические специальности? Андрей Иванец:

Да, сегодня мы сохранили в структуре, фактически каждый десятый студент – это будущий педагог. Каждый 12-й студент – это у нас будущий медик. А порядка 37 % – это инженерно-технический профиль.

Про уроки труда и экологическое воспитание

Александр Осенко:

Когда мы говорим о привитии трудолюбия в школе, мы работали за станками, слесарничали. Для мальчика это очень полезно, потому что ты понимаешь, что такое гвоздь и что такое молоток. Как сейчас это будет трансформироваться? Или это замыкается не только уроками труда? Андрей Иванец:

Очень хорошее качество нашей системы образования – это некоторая ее инерционность. В отличие, например, от наших соседей, России, когда они уроки трудового обучения заменили на 3D-прототипирование, мы не побежали за этим веянием времени. Мы оставили у себя классическое трудовое обучение, наши ребята проходят соответствующую программу. Девчата, как и раньше, учатся готовить, шить – это классические подходы к трудовому обучению, но мы сделали одну новацию. На уровне 10-11 класса для тех ребят, которые учатся в базовых классах, мы ввели обязательную норму получения рабочей профессии, и сегодня у нас больше, чем 30 тысяч школьников, которые учатся в 10-11 классе, ходят в наши колледжи и на базе колледжа получают рабочую профессию. Соответственно, по окончании 11 классов они получают соответствующий документ об образовании. Александр Осенко:

А приусадебный участок в школе, сады? Андрей Иванец:

Безусловно, вопросы экологического, трудового воспитания неразрывно связаны. Проект, который реализуется по поручению главы государства, «Сады надежды» направлен на то, чтобы школьники, учащиеся колледжей, студенты занимались уходом за нашими овощными, садовыми насаждениями. Более, чем 1 500 школ имеют закрепленные приусадебные участки. И на Республиканском педсовете Президент дал поручение Министерству образования тоже иметь свой сад. Такой сад есть в Дзержинском районе.

Как появилась любовь к химии?

Александр Осенко:

Кто привил любовь к химии? Андрей Иванец:

Это как любовь. Она или приходит, или нет. Химия в моей жизни появилась в школе. Александр Осенко:

Это педагог? Андрей Иванец:

Безусловно. Я уже с пятого класса постоянно думал о том, кем я стану и какие предметы мне нужно изучать на повышенном уровне. Александр Осенко:

Все исполнилось, о чем мечтали в пятом классе? Андрей Иванец:

В пятом классе я даже еще не знал, потому что думал: физикой заниматься, математикой. Все это достаточно хорошо получалось, а когда в восьмом классе появилась химия, я понял: вот она пришла. Бытует много споров между учеными, что математика – царица наук, что важнее, физика или химия. Но я считаю, что химия – это все вокруг нас, поэтому химия объединяет и физику, и математику, и биологию, и в целом нашу жизнь.

Кандидатскую защитил в 25 лет!

Александр Осенко:

Вы ставили цель стать доктором наук? Химию можно понимать на уровне быта, учебы в школе. А вы пошли дальше. Андрей Иванец:

Каждый человек должен ставить себе цели, чтобы жизнь была интереснее. Если не ставишь цель, не стремясь к чему-то, не двигаясь вперед, – это, наверное, совсем неинтересно. Александр Осенко:

В науке вы достигли цели? Андрей Иванец:

Я к ней еще движусь. Еще все цели не достигнуты, потому что наука – это то, чем ты живешь постоянно. И сейчас я не могу сказать, что я не думаю, не занимаюсь наукой. Это все идет параллельно, потому что любой ученый может работать и ночью, и в выходные, 24 на 7. Самое главное, чтобы было соответствующее вдохновение, направление, тематика. Александр Осенко:

Кандидатская была в 23 года? Андрей Иванец:

В 25. А докторская – в 33. Александр Осенко:

Сколько патентов? Андрей Иванец:

Один евразийский, один российский и восемь белорусских. Александр Осенко:

А сейчас хватает времени на занятие наукой? Андрей Иванец:

Честно – нет. Александр Осенко:

Я смотрел ваше интервью, вы сказали, что химией в лицее занимались до трех часов ночи.

Физическая нагрузка – лучше способ, чтобы прийти в себя

Александр Осенко:

Помимо этого, еще и спорт. Андрей Иванец:

Лучший отдых – это смена рода деятельности, поэтому, когда работаешь интеллектуально, мозг уже начинает «закипать», сил и эмоций не хватает. Физическая нагрузка – это самый лучший способ, чтобы сразу же прийти в себя. Александр Осенко:

Когда занимаетесь спортом, лучше работает мозг? Андрей Иванец:

Конечно! Он намного свежее становится. Честно говоря, самые лучшие идеи приходят, когда спишь. Спишь, во сне решаешь задачи. Самое главное – утром не забыть то гениальное решение, которое придумал во время сна.

Школа должна воспитывать или давать образование?

Александр Осенко:

В школе надо воспитывать человека или давать образование? Андрей Иванец:

Это неразрывные вещи. Я в принципе не представляю, как можно в школе учиться, не воспитывая человека, потому что просто приход в школу, поведение школьника, взаимоотношения со своими одноклассниками, с учителем и изучение предмета – это и есть неразрывный процесс воспитания. Александр Осенко:

У многих родителей бытует мнение: я вам ребенка отдал в школу, вот вы там и занимайтесь им. Андрей Иванец:

Мне просто очень жаль таких родителей, потому что они просто не понимают, что просто обучить ребенка, дать какие-то знания, но при этом не заложить мировоззренческие позиции, базовые вещи, культуру, обычную образованность, уважение к старшим, любовь к Родине, вряд ли можно назвать такого человека состоявшимся как личность, а мы именно на это и нацелены.

«У меня достаточно жесткое воспитание»

Александр Осенко:

Вы многодетный отец. А как вы у себя в семье воспитываете детей? Андрей Иванец:

У меня достаточно жесткое воспитание, скажу честно. Александр Осенко:

А в чем выражается жесткость? Андрей Иванец:

Если надо что-то сделать и мы об этом с детьми договорились, то это надо делать. Я прекрасно понимаю, что иногда ребенок может устать, нет времени, но воспитывать ответственность, обязательность и трудолюбие очень важно. Александр Осенко:

Кем были ваши родители? Андрей Иванец:

Обычными рабочими. Отец был водителем, мама была диспетчером. Александр Осенко:

То есть в науку пошли сами, ни на кого не ориентируясь? Андрей Иванец:

Никто из них не имел высшего образования, поэтому тяга к учебе была какая-то внутренняя, возможно, передавшаяся по наследству, но вряд ли по линии образования.

Об успехах белорусских школьников на международных олимпиадах

Александр Осенко:

Как успехи наших школьников на международных олимпиадах? Андрей Иванец:

Очень высокие. На днях ребята вернулись с международной предметной олимпиады по информатике. У четырех участников – четыре медали. Это очень высокий результат. Наши ребята-математики заняли пятое командное место среди более 100 стран. Вся Европа осталась позади. Впереди только Китай, Америка, Индия, Сингапур. По физике наши ребята завоевали одно золото, два серебра, бронзовую медаль – это тоже очень достойно. Географы великолепно себя проявили. На Европейской географической олимпиаде мы заняли командное первое место в Европе. А с международной олимпиады тоже вернулись и с золотыми, и с серебряными медалями. Это ребята с разных уголков нашей страны. Это еще раз подчеркивает тот неотъемлемый принцип, который глава государства озвучил на Республиканском педсовете: доступность и качество образования для каждого. Этот принцип полностью в нашей стране выдерживается, неважно, учишься ты в школе, в гимназии, в Минске или в маленьком населенном пункте. Ты получаешь очень достойное образование.

О патриотическом воспитании в школе

Александр Осенко:

Как происходит подготовка в школах по патриотическому воспитанию? Андрей Иванец:

Мне кажется, это должно реализовываться многосторонне, начиная с каждого урока, потому что каждый учитель, заходя в класс, уже своим примером, отношением к предмету должен воспитывать патриотизм. Например, в учебнике по географии (мы переиздали для 8 класса) есть хорошая задача, которую предложил учитель математики. Изучают объем, площадь фигуры. Так вот, там задача про Курган Славы. Дети рассчитывают, какое количество советских человек приняли участие в возведении Кургана Славы, зная его высоту, диаметр основания. Александр Осенко:

Это называется тонкая идеология. Андрей Иванец:

Мы находим такие вещи абсолютно в каждом предмете. Сейчас занимаемся переизданием учебников по английскому языку. Был очень большой перегиб. Мы изучали географию, культуру США, Великобритании. Но это в корне неправильно. В настоящее время учебник 9 класса переиздан, он будет содержать географию нашей страны, друзей, партнеров. И мероприятия, связанные с музейной педагогикой. В прошлом году мы в каждой школе создали музейную экспозицию. Более 130 школьных музеев имеют статус народного.

Как поднять престиж работы педагога?

Александр Осенко:

Как поднять престиж работы педагога? Андрей Иванец:

Каждый человек должен себя уважать, исключением не является профессия педагога. Это, наверное, важнейшее условие. Второе – учитель должен соответствовать тем высоким канонам, идеалам, которые всегда к нему предъявляли. И общество. Уважение к педагогу – это отражение общей культуры общества. Если общество не уважает педагога, наверное, что-то пошло не так. В связи с этим три составляющих: начать с себя, самоуважения, профессионального роста, постоянного самосовершенствования. И, соответственно, воспитание нашего общества.

К 1 сентября мы более чем в 100 школах провели капремонт

Александр Осенко:

Сколько школ было введено или отремонтировано к новому учебному году? Сколько детских садов? Андрей Иванец:

В прошлом году был утвержден на уровне правительства республиканский план модернизации, проведения капитальных ремонтов школ. В него вошло 250 школ всей страны. В этом году к 1 сентября мы более чем в 100 школах провели реконструкцию либо капитальный ремонт, фактически дали новую жизнь старым школам. В этом году мы планируем ввести девять новых школ.

Рецепт жизни от настоящего белоруса