Айтишники массово уезжают из Беларуси? Что говорят цифры и факты

Новости Беларуси. Мы привыкли верить цифрам и фактам, а не мнениям. А факты, к слову, тоже не брезгуют публиковать альтернативные журналисты. Другие, правда. Наверное, более сознательные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
В интересной позе, судя по всему, пребывают некоторые альтернативные журналисты. Как еще понимать бесконечные заголовки в стиле «все уйдут, а мы останемся»? Одни останемся. Без дорогих нашему сердцу и глазу айтишников.
Вот и Литва условия создала, и Украина. Готовы с переездом помочь, как самим айтишникам, так и их семьям. И вот вроде как такие новости и есть сигнал обществу – уезжают. Все уезжают. Но при ближайшей поверке все оказывается фантазией авторов этих опусов.
Итак, факты. В сентябре 2020-го Наблюдательный совет Парка высоких технологий зарегистрировал 83 новых резидента. Среди них представители логистики, электронной коммерции, игровой индустрии, медицины, финтеха, аудита, консалтинга и образования. Напомню, всего в ПВТ сейчас 969 компаний.
Что интересно, две трети новых резидентов ПВТ основаны в последние полтора года. И это белорусские компании. В состав ПВТ также вошли шесть центров разработки зарубежных корпораций, а также резиденты с иностранным капиталом. Их учредители – Германия, Израиль, Латвия и США. Как видим, компании не бегут из Беларуси, а очень даже наоборот – приходят к нам. Наверное, больше ценят то, что уже создано и эффективно работает, а не то, о чем красиво говорят, но непонятно, как и когда это заработает.
Евгений Поболовец:
А журналистам хотелось бы посоветовать меньше эмоций своих личных выплескивать на желтых страницах – не все уедут. Кто-то, возможно, и поддастся слабости. Но мы знаем множество примеров, когда люди потом возвращаются домой, разочарованные реальностью капитализма. Такой опыт тоже ведь полезен порой – позволяет посмотреть на мир не сквозь призму Telegram-каналов, где все красиво, легко и беспроблемно. Реальная жизнь порой круче любых американских горок.