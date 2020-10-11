Айтишники массово уезжают из Беларуси? Что говорят цифры и факты

Новости Беларуси. Мы привыкли верить цифрам и фактам, а не мнениям. А факты, к слову, тоже не брезгуют публиковать альтернативные журналисты. Другие, правда. Наверное, более сознательные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

В интересной позе, судя по всему, пребывают некоторые альтернативные журналисты. Как еще понимать бесконечные заголовки в стиле «все уйдут, а мы останемся»? Одни останемся. Без дорогих нашему сердцу и глазу айтишников.

Вот и Литва условия создала, и Украина. Готовы с переездом помочь, как самим айтишникам, так и их семьям. И вот вроде как такие новости и есть сигнал обществу – уезжают. Все уезжают. Но при ближайшей поверке все оказывается фантазией авторов этих опусов.